Kjetil Jansrud (33) kjørte seg opp fra 13. plass til sjuendeplass i fredagens kombinasjon i Wengen.

Tapte for mye i slalåm

Jansrud var ett sekund og 87 hundredeler bak seirende Marco Schwarz fra Østerrike, som også ledet etter slalåmdelen, etter å ha levert dagens femte beste tid i det avsluttende utfor-rennet.

Det var forhåpninger om en pallplass for Jansrud etter et slalåmrenn som imponerte lagkompis Aleksander Aamodt Kilde. Til slutt viste det seg at Jansrud hadde lagt igjen for mye tid i slalåmdelen til å hamle opp med teten i utfordelen.

– Det var litt som i slalåmen. Veldig bra i første halvdel av løypen, så idet jeg setter meg i hocke etter broen merker jeg at det ikke går fort nok. Det er en innebygd klokken man har. Jeg kjenner at det ikke slipper, som det har vært i utfor i de andre rennene i år. Det er frustrerende. Samtidig litt lettere å akseptere når det er en ordentlig mangel der, sier Jansrud, som ristet på hodet da han kjørte i mål, til TV 2.

Vil snu utfor-trenden

Sesongen har vært frustrerende for Jansrud, som har trøblet en hel del med å finne godformen i utfor. Seieren i Lake Louise og tredjeplassen i Val Gardena - begge i super G - er høydepunktene. Nå ser Jansrud frem mot lørdagens utfor i Wengen. Sesongens beste resultat i utfor er 13-plassen i Lake Louis.

– Jeg lever alltid i håpet. Kjører du ikke for å vinne, kan du like gjerne bli hjemme i sengen. Det blir det samme i morgen. Jobbe med små steg videre mot å løse det, rett og slett, sier Jansrud.

Den franske duoen Victor Muffat-Jeandet og Alexis Pinturault tok de to øvrige plassene på pallen bak Schwarz.

Sebastian Foss Solevåg ble nummer 30, mens Aleksander Aamodt Kilde kjørte ut i slalåmdelen.

