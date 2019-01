Sesongens første seier for Norendal: – Folk mistet litt troen på meg

Silje Norendal (25) og Ståle Sandbech (25) var de eneste norske håpene i slopestyle-finalen i Sveits, men levde så til de grader opp til forventningene.

Norendal fikk finalens høyeste poengsum i sitt andre av to forsøk, med poengsummen 78,35 av 100 mulige poeng.

– Dette var det klasse over, roper TV 2s kommentator Jonas Greve.

– Det var utrolig morsomt å vinne her i dag. Dette er en av de største konkurransene i året. Jeg har kjørt her i snart ti år nå, og den konkurransen her betyr mye for meg. Hvis det er en konkurransen jeg skulle ha plukket ut, utenom X Games, å vinne så er det den her. Så det betyr mye, sier Norendal til TV 2.

25-åringen hadde en svak sesong forrige vinter, men denne sesongen har virkelig vært en oppsving for Norendal som også tok en tredjeplass i Kreischberg forrige helg.

– Forrige sesong var ganske tøff for meg. Det veldig mange 4. og 5. plasser, OL var en stor nedtur og det virket som om mange begynte å miste litt troen på meg. Det har vært veldig mye snakk om at jeg kanskje skal legge opp, men jeg har følt meg veldig bra på brettet denne sesongen. Nå føler jeg at det løsnet litt her i dag, og jeg håper å bare fortsette nå inn mot X Games neste uke, understreker hun.

Dette var Norendals triks:

Swicth 50-50 nosepress på den første railen

Switch backside 540 på det første hoppet i hopplinjen

Backside 540

Cab 900

Backside 720

Boardslide to fakie på siste railen

Sandbech tar andreplassen i herrenes finale med 87,35 av 100 mulige poeng. Amerikanske Chris Corning vinner foran nordmannen, med 89,10 poeng.

– Dette er kanonkjøring! Det sitter når det må for Sandbech, sier en entusiastisk Greve.​

25-åringen fra Rykkin har vært en av de store favorittene gjennom hele uken. Også han har hatt en knallstart på sesongen, med Dew Tour-seier før jul og nå andreplass i Laax Open.

– Jeg er sykt fornøyd! Jeg hadde egentlig lyst til å gjøre et litt annet run, men jeg slet litt med farta på førstehoppet så da måtte jeg steppe ned fra 1440 til 1080, sier Sandebch til TV 2.