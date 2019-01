Politiet fikk melding om knivstikkingen klokken 12.53 torsdag. Hun ble brakt til Ullevål sykehus med kritiske skader.

Kvinnen ble stukket i ryggen mens hun skulle betale for varene, opplyste politiet kort tid etter pågripelsen. De mener at hun var et helt tilfeldig offer.

Etter knivstikkingen skal gjerningsmannen ha angrepet personen som satt i kassa, men deretter valgt å løpe fra stedet. En politipatrulje la på sprang, og mannen ble pågrepet av politiet i nærheten Jakob kirke.

Butikken ble stengt, og det ble foretatt kriminaltekniske undersøkelser på stedet etter hendelsen. Torsdag ettermiddag er butikken åpnet igjen.

Siktet for terror

Saken ble først etterforsket av Oslo politidistrikt, men fredag morgen besluttet Riksadvokaten at saken skulle overføres til PST. Årsaken til overføringen av saken er opplysninger som siktede kom med i avhør sent torsdag kveld.



Etter det TV 2 kjenner til, skal siktede har uttrykt at han ønsket å drepe flere mennesker.

Politiet la på sprang og pågrep gjerningsmannen kort tid etter knivangrepet. (Foto: Kristian Ervik / TV 2)

– Den er grunn til å undersøke om knivangrepet er terrorrelatert. Den videre etterforskningen vil forsøke å avklare dette, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland, som sier det er for tidlig å knytte mannen til IS eller andre terrororganisasjoner.

Mannen er siktet etter straffelovens paragraf 131, som omhandler terror. Strafferammen er 21 års fengsel. Han fremstilles for varetektsfengsling lørdag.

Den pågrepne mannen er russisk statsborger. Han kom til Norge via Sverige torsdag. Mannen er 20 år gammel.​

Første gang i Norge

Bjørnland sier at det ikke er noe som tyder på at flere personer er involvert i hendelsen, eller at det er planlagt nye angrep. PST-sjefen sier imidlertid at de gjør fortløpende vurderinger av sikkerheten i Oslo og det generelle sikkerhetsnivået i Norge.

– Vi hadde ingen opplysninger om denne mannen fra tidligere, sier Bjørnland til TV 2, som ikke ønsker å si hva han har forklart i avhør.

Saken er overført til Politiets Sikkerhetstjeneste, som ledes av Benedicte Bjørnland. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

– Hva kan du si om fremgangsmåten til gjerningsmannen i denne saken?

– Det er innenfor det handlingsmønsteret vi har beskrevet som sannsynlig hvis vi skulle stå overfor en terrorhandling i Norge, sier Bjørnland.

Dette er første gang en slik hendelse skjer i Norge, opplyser PST-sjefen. Familien til den skadde kvinnen er varslet om saken.

Justisminister Tor Mikkel Wara har følgende kommentar til saken:

– Jeg tenker på henne og hennes familie i en meget vanskelig stund. PST etterforsker hendelsen som mulig terrorrelatert. PST håndterer denne situasjonen og når det gjelder ytterligere informasjon henviser jeg til PST.