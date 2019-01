Hver tredje bilist som stopper for å fylle her, skal ikke ha bensin eller diesel

Her finnes det ti ladestasjoner. Energiselskapet St1, som driver landets Shell-stasjoner, merker en stadig stigning i antall ladekunder.

Hver tredje personbil som fyller energi på denne stasjonen, skal ha strøm. Hver dag svinger mer enn 215 elbilister innom for å lade. Bare i oktober i fjor var det 5500 ladeøkter.

Det er Fortum som har bygget og driver ladestasjonene, og selskapets kommunikasjonssjef Stian Mathisen våger påstanden om at nettopp dette kan være verdens travleste elbil-ladested.

– Dette er Fortums mest besøkte stasjon i landet. Siden Fortum er den største ladeaktøren i Norge og Norge er landet med størst elbil-tetthet, er det mye som tyder på at det er tilfelle, sier Mathisen.

Vurderer å droppe hengerutleie

Shell-stasjonen på Mortensrud sør i Oslo ligger rett ved E6, hvor svært mange biler passerer hver dag. Mathisen tror mange elbilister har fått med seg at kapasiteten er god nettopp her og at det trekker kunder.

Allerede er kapasiteten blitt utvidet to ganger, men St1 regner med at etterspørselen etter ladepunkter vil fortsette å øke i tiden som kommer.

For å få plass til flere ladestasjoner, kan både tilhengerutleie og juletresalg ryke.

Målrettet satsing

St1s mål er å tilby energi til alle veifarende, uansett om de trenger strøm, biogass, hydrogen, bensin eller diesel, sier kommunikasjonsrådgiver Wilhelm Kiil Rød.

– Vår ambisjon er å redusere CO2-intensiteten i all energien vi leverer. Et godt ladetilbud er en viktig del av strategien for å kutte utslipp, og vi anser også biodrivstoff som en svært viktig del av løsningen. Vi jobber intenst for å øke vår produksjon av avansert biodrivstoff i Norge, Sverige og Finland, sier Rød.

STRØM-KØ: Alle ladepunktene var opptatt da TV 2 var innom stasjonen. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

Han frykter ikke at suget etter strøm skal true Shell-stasjonenes eksistens.

– Elbilister må også ha mat, toalettfasiliteter og spylervæske. Folk stopper ikke bare for å fylle drivstoff eller strøm, de tar i bruk hele stasjonen, forklarer Rød.

Ladekø

Fredag ettermiddag var alle ladepunktene på Shell-stasjonen på Mortensrud opptatt, og folk sto i kø for å få med seg ekstra strøm ut i rushtrafikken.

Børge Brynlund (44) har kjørt elbil i fem år, men har forteller at dette er første gang han er innom ladestasjonen.

– Batteriet holder vanligvis til og fra jobb. Målet er å komme seg fra dør til dør, men i dag måtte jeg stoppe her, smiler han.

Brynlund antar at batterikapasiteten på hans fem år gamle VW e-up! ikke er helt på høyde med nye biler som leveres i dag, men likevel er han en svært fornøyd elbilist.