Under presentasjonen av regjeringsplattformen torsdag kom det frem at KrF har fått vetorett mot alt av endringer i bioteknologilov-spørsmål.

– Det betyr at det ikke skal gjennomføres endringer i bioteknologispørsmål som vi ikke er enige om, som for eksempel tidlig ultralyd og NIPT-testen. Det hadde vært et steg i retning mot sorteringssamfunnet og derfor er jeg stolt av helheten vi har fått til i å skape et samfunn der det er plass for alle, sa Kjell Ingolf Ropstad i KrF på pressekonferansen, torsdag.

I praksis betyr det at omdiskuterte forslag som eggdonasjon, NIPT-testen og assistert befruktning for enslige likevel ikke vil bli lov – selv om det i utgangspunktet er flertall for det blant partiene på Stortinget.

Opprør

Nå reagerer et samlet fagmiljø for assistert befruktning i Norge på vetoretten.

– Vi er i harnisk over dette. Vi hadde håpet og trodd at siden stortingsflertallet har vært for ny behandling til norske pasienter, så ville dette bli noe av. Vi hadde startet forberedelsene til å skape et trygt og forsvarlig medisinsk tilbud i Norge, sier Sigrun Kjøtrød som er leder for norsk forening for assistert befruktning.

Hun sier at det er mange pasienter som sliter, og at hundrevis reiser utenlands for å kjøpe rådyre og ikke alltid gode tilbud.

Kjøtrød er nå bekymret for at Bioteknologiloven etter all sannsynlighet vil forbli uendret de neste to årene.

– Norge er annerledeslandet. I andre land er dette lovlig og vi har da en pasientgruppe som ikke får et godt tilbud, sier hun.

Leit og beklagelig

Arbeiderpartiet mener vetoretten er svært beklagelig.

– Det er leit og beklagelig at KrF har fått vetorett når stortingsflertallet bredt har vedtatt store endringer for norske kvinner og pasienter, men som nå ikke vil bli en realitet, sier helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkhol.

– Den konservative holdningen til KrF vil føre til at ny behandling ikke vil bli tilgjengelig. Norske kvinner får fortsatt ikke hjelp til å bruke andres egg til å få barn. Et tilbakesteg på noe vi hadde håpet ble en realitet, sier Kjerkol til TV 2.

Skuffet

Venstre, som er en del av regjeringsplattformen, og har vært en del av flertallet i bioteknologispørsmål innrømmer at vetoretten er et nederlag.

– Av alle punktene i regjeringserklæringen så er det kanskje dette punktet jeg er mest skuffet over. Jeg mener det er riktig å sikre kvinner den samme retten til assistert befruktning gjennom eggdonasjon som vi har gjennom sæddonasjon, sier Guri Melby i Venstre til TV 2.