– Jeg koser meg veldig her. At jeg kan bo så nærme arbeidsplassen er fantastisk, sier Vegard Hansen mens han står på balkongen sin og kikker ut over gressmatta som denne sesongen skal ta i mot Norges aller beste fotballag.

I vinter har Hansen solgt barndomshjemmet sitt i Vikersund og kjøpt en toppleilighet med en terrasse på 95 kvadratmeter.

Kritisk kaptein

For å illustrere hvor nær han er arbeidstedet sitt tar han heisen ned går ut døra av leilighetskomplekset. Når kaptein Christian Gauseth ankommer i stadion og ser treneren med kamerateam på slep bråstopper han og roper ut vinduet:

– Hva er det som skjer nå? Du har ikke vært oppi leiligheten din og vist den frem? Vegard, vi er en nøktern klubb med jordnære verdier. Så viser du frem millionleiligeten din med flere hundre kvadratmeter stor takterrasse. Skjerp deg, roper Gauseth før han spoler videre i sin Toyota Auris fra 2014.

Kan bli kamp fra balkongen

Vegard Hansen synes innimellom at dommere kan gjøre en bedre jobb enn det de gjør. Han mener den nye leiligheten kan være en fordel i comebacksesongen i Eliteserien.

– Jeg pleier å få en bortvisning eller karantene hvert år. Da kommer jeg til å si til dommeren at det er greit, jeg drar hjem. Da kan jeg sitte på balkongen og se resten av kampen. Og man må kunne si hva man vil fra egen stue.

– Ja, for du har sjekka at lyden bærer ned på banen fra balkongen din?

– Lyden bærer ned på banen, ja.

Hansen har trent Mjøndalen i 14 år. Da lå klubben i 3. divisjon. Om han nå skulle fått sparken, mener han leilighetens nærhet til klubben ikke vil være noe problem.

– Det er vel mulig å selge, eller i hvert fall leie ut leiligheter. Men jeg trives veldig godt og vil ikke selge altså.

Christian Gauseth fortsetter harseleringen med treneren sin inne i garderoben.

– Dette er et vitnesbyrd på alt som er galt i denne klubben her. Du har en hovedtrener som har baller til å kjøpe seg en leilighet på stadion. Da sitter du så trygt da. Han skjønner at han aldri kommer til å få sparken uansett hvor dårlig han gjør det, sier Gauseth, som etter sju år i klubben mener TV 2 selv kan velge om vi vil omtale han som en klubblegende.

Fikk ikke leiligheten på billigsalg

På spørsmål om Hansen fikk leiligheten billig som en del av en sponsoravtale er svaret ganske kontant.

– Om dette var en god deal, da ville jeg likt å se en dårlig deal.

Christian Gauseth har fått vann på mølla.

– Har han sagt mye den kosta eller? Den kosta nesten ti millioner kroner. Nesten ti millioner! Dette vil ikke han at jeg skal si. Men den kosta så mye. For Vegard har masse penger han. Masse penger!

Mjøndalen spiller første hjemmekamp mot Bodø/Glimt 6. april.