Fotballegende mener neste steg for Solskjær er å gjøre som Klopp

– Fotball har endret seg nå. Det Jürgen Klopp gjorde var at han så på laget sitt og så at to brikker mangler. Så han tettet dem. Det tror jeg blir det neste for Ole Gunnar Solskjær. Jeg tror han må gjøre akkurat det som Klopp gjorde i Liverpool. Han vil bli fristet til å eksperimentere med det han har i troppen, men han vil ikke endre mye om de vinner kamper. For den topp fire-plassen og Champions League er hvor alle vil være, og det er der det bærer hen, sier Keegan.

– Han føler seg nok som en unge i godteributikken

I sine dager som spiller var Keegan en av Europas mest beryktede angripere, og vant ligaen tre ganger og tre forskjellige europacuptitler med Liverpool. I tillegg ble han kåret til årets spiller i Europa som Hamburg-spiller både i 1978 og 1979. Nå er han spent på hva Solskjær kan få ut av enda flere av Manchester Uniteds spillere.

BEST I EUROPA: Da Kevin Keegan herjet for Hamburg, ble han kåret til den beste spilleren både i egen klubb og i Europa. Her forut for Bundesliga-oppgjøret mot Frankfurt i mai 1979. Foto: AP Photo/Koerner

– Solskjær fikk i gang Pogba. Du har Rashford og Lingard, men de har også flere spillere. Kan han få Sanchez i gang igjen? Kan han få mer ut av Luke Shaw enn det Mourinho klarte? Alle disse tingene er veldig interessante. Han føler seg nok som en unge i godteributikken. Han har så mange talentfulle spillere som bare ikke fungerte under Mourinho. Han har noen gode spillere som ikke har prestert så bra, og kanskje vil han gi dem sjansen før slutten av sesongen.

– Han vil nok bestemme seg raskt. Han er angriper, slik som meg, så hans lag vil spille på den måten. Fordi når vi angripere blir manager, så kan vi ikke endre det vi er. Vi tenker på måter å vinne kamper på og se etter muligheter. Jeg mener det er det han har tilført Manchester United. Man tenker «wow, hva har skjedd?» Det er de samme spillerne, og han har sagt «gå ut der og ha det gøy. Dette er Manchester United», oppsummerer Keegan.

Sammenligner Solskjær-starten med egen karriere

Han sammenligner også Solskjærs retur til Manchester med den han selv gjorde i Newcastle. Mot slutten av en lang spillerkarriere tilbrakte han to sesonger i nordøst og ledet klubben til opprykk til øverste nivå for første gang på seks år. Han ble en helt på Tyneside, og da han åtte år senere returnerte som manager, hadde han fansen på sin side fra dag én.

– Jeg visste hva fansen forventet og hvordan de ville at fotballen skulle spilles. Ole vet dette. Han har spilt der, og er en legende der som resultat av det de oppnådde i den perioden han var der. Han hadde den store fordelen av at han fikk jobbe sammen med Sir Alex. Jeg tror ikke Sir Alex gjorde ting komplisert. Det handlet alltid om å få det beste ut av alle. «Dette er Manchester United, dette er slik vi spiller».

– Når lag kommer til Old Trafford, spesielt, er det slik at motstanderne skal føle at det blir en tøff dag. Det er det jeg mener Ole har gjort nå. Han har gått tilbake til dette og sagt til guttene: «Det som har skjedd, det kan vi ikke endre på. Glem det. Nå er vi her. Dette er kampene vi har foran oss, dette er laget jeg spiller og dette er det jeg forventer av dere», sier Keegan.

– Det var slik jeg også var som manager. Det var ikke så mye fokus på alt det taktiske

I løpet av sin tid som manager rykket han igjen opp med Newcastle, og ledet dem deretter til 3., 6, og 2. plasser i Premier League. Midtveis i hans fjerde sesong - 96/97-sesongen, som også var Solskjærs første som spiller i ligaen - trakk han seg til Newcastle-fansens store skuffelse. Nå forteller han at han kjenner igjen mye av seg selv i det Solskjær har gjort med Manchester United.

– Jeg prøvde å bringe videre min kunnskap, for å så la dem spille, og om du vil ha en versjon av det i moderne tider, så er det som skjer i Manchester United med vår norske venn Ole Gunnar Solskjær. Han har tatt over en klubb, og han har ikke skiftet ut laget. Han har bare latt dem spille. Det føles ut som han har frigjort noen av spillerne, veiledet dem og sagt «kom igjen. Vis oss hva dere kan», i stedet for å begrense dem.

– Jeg mener det er forskjellen på hva som har skjedd der tidligere og det som skjer nå, og det er også tilbakemeldingen man får fra spillerne. Det var slik jeg også var som manager. Det var ikke så mye fokus på alt det taktiske. Vi øvde så klart på dødballer, hvordan vi ville bruke nøkkelspillerne våre og hvordan stoppe motstanderspillerne, men lot ikke det bli for overbelastende. Derfor tror jeg at de fleste lagene mine spilte med en slags frihet, sier 67-åringen

– Når du har spillere som dette, så gir det ingen mening å si til dem at de skal springe bakover og få tak i ballen

Keegan bruker spillere som Peter Beardsley, Andrew Cole, Alan Shearer, Les Ferdinand og Philippe Albert som eksempler på profiler som det først og fremst handlet om å utnytte til det de var best på.

– Når du har spillere som dette, så gir det ingen mening å si til dem at de skal springe bakover og få tak i ballen. Du må finne ut hvordan du skal få det beste ut av dem. Jeg synes det er ganske enkelt. Det er ikke så taktisk smart, men det gir mening å la spillerne spille i de posisjonene de foretrekker, slik at du få det beste ut av dem på banen. Det var det vi prøvde på. Så enkelt er det, sier mannen som i tillegg til perioden i Newcastle også var manager for både Fulham, England, Manchester City og Newcastle igjen før han gav seg for drøyt ti år siden.

Les også: Dette er legendariske Kevin Keegan (sak fra 2013)

Fikk beskjed av landslagssjefen om å mannsmarkere som spiss

Avslutningsvis forteller Keegan også om et par anekdoter fra egen spillerkarriere, blant annet da han som England-spiller fikk beskjed av landslagssjef Don Revie at han skulle mannsmarkere Vest-Tysklands forsvarssjef Franz Beckenbauer.

– Jeg svarte «Skal jeg markere Franz Beckenbauer? Jeg er jo spiss!» Men så sa han: «Hvis du stopper Beckenbauer, så vil det hindre Vest-Tyskland i å være så gode som de kan». Jeg tror det er eneste gangen jeg har vært forsvarer, mimrer Keegan.

Også forut for debuten i Liverpool som 20-åring fikk han velmenende råd fra en trenerlegende. Bill Shanklys ord forut for unge Keegans første opptreden foran 50 000 på Anfield, et scenario han aldri hadde stått overfor tidligere i sin karriere, var nemlig av den enkle sorten.

– Han sa «gutt, bare gå ut der og kast håndgranater.» Han mente at jeg bare skulle gå i posisjonene der jeg kunne skape mest problemer. Den friheten, det var et stort ansvar, men det var og en stor sjanse for meg. Jeg hadde ingen restriksjoner. Jeg kunne bare å gå der jeg ville, så lenge jeg jobbet hardt. Og det var det jeg gjorde, sier Keegan.

​Se Manchester United-Brighton lørdag fra 15.30 (kampstart 16.00) på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!