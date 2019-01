Preben Ottesen viser TV 2 sjefslugaren på søsterskipet til KNM helge Ingstad. Natt til 8. november våknet han av at han lå på gulvet og ropte «NEI!». Flere måneder etter ulykken er han nå redd for at noen skal bli straffet for det som skjedde.

– Jeg håper selvfølgelig på at ingen av mine skal straffes på noe vis, sier Ottesen.

– Jeg har ansvaret uansett. Det er et ansvar for 136 personer og et dyrt fartøy, sier kapteinen til TV 2.

– Føler du skyld?

– Politiet får avgjøre skyldspørsmålet, sier kapteinen i det ferske TV 2 intervjuet.

– Alt var svart

Det første han gjorde etter å ha våknet var å løpe til operasjonsrommet. Her lå alt av papirer strødd utover gulvet samtidig som radaren viste at skipet var midt på fjorden.

– Jeg tenkte med en gang at det hadde skjedd noe alvorlig. Jeg så at vi var midt på fjorden, da skjønte jeg at vi ikke hadde krasjet på land, sier kapteinen.

Siden alt av utstyr var nede måtte han selv gå ut av døra for å få en oversikt over ulykkestedet. Det har vært mye spekulasjoner om hva som skjedde på broen den natta. Kapteinen bekrefter at alt var som det skulle.

– Det var en helt normal besetning på vakt. Jeg vil ikke snakke om hvordan dette har oppstått. Det er opp til politiet og havarikommisjonen å avgjøre, sier fartøysjefen.

Stolt og trist

Kaptein forteller at han i ettertid er både stolt og trist over det som skjedde.

– Jeg er stolt over hvordan vi håndterte situasjonen. Alt av rutiner gikk helt etter planen. Evakueringen og alt vi hadde øvd på ved en slik situasjon gikk helt perfekt, forteller Ottesen til TV 2.

Sammen med stolthetsfølelsen sitter en trist kapteinen igjen på land.

– Vi mannskapet tar eierskap til båten. Det er så trist at vi skal miste et så flott fartøy. Det er helt surrealistisk at båten jeg er så glad i ligger der under vann, sier kapteinen.

«En skam for Norge»

Det har vært en tøff tid for kapteinen etter ulykken. Til TV 2 forteller han om hvordan journalister og andre har sporet han opp, noen ved å ta kontakt med familien. Selv har han hemmelig nummer.

I tillegg har Ottesen fått med seg mye av samfunnsdebatten og synsingen rundt ulykken.

– Jeg har ikke kunnet unngå å få med meg noe av det som er skrevet. Jeg har for eksempel blitt fortalt at jeg er en skam for Norge, forteller kapteinen.