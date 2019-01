Se Manchester United-Brighton på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo lørdag fra klokken 15.30.

Torsdag uttalte José Mourinho seg for første gang etter at han fikk sparken i Manchester United.

På slutten av hans tid i klubben, havnet den portugisiske manageren i svært offentlige konflikter med blant andre nøkkelspillere som Anthony Martial og Paul Pogba.

Mourinho gikk ikke i detalj om den stormfulle perioden i Manchester United på torsdag, men lot likevel enkelte ting skinne gjennom.

– Strukturen må være på plass for å beskytte manageren, og for at spillerne føler at alt er på plass og at de ikke kommer i en situasjon der de føler seg mektigere enn de pleide å være.

​55-åringen snakket også mye om hvordan generasjonene av fotballspillere har forandret seg.

Solskjær med advarsel til egne spillere

​På fredagens pressekonferanse fikk Ole Gunnar Solskjær spørsmål om det samme.

– Tidene forandrer seg. Jeg er gammel nok til å ha spilt med eldre spillere og under eldre trenere. Jeg kjenner den typen spiller og den type manager. Jeg er ung nok – jeg har et barn på atten år, og jeg har jobbet med unge spillere hjemme – til å vite at det er en ny æra nå.

– Har spillerne mer makt nå?

– Jeg vil ikke si mer makt. Men det samfunnet de vokser opp i, med sosiale medier og så videre, sammenlignet med det jeg gjorde, er helt annerledes.

Tidligere denne sesongen skapte det bruduljer da Manchester United-kapteinen Antonio Valencia likte et Instagram-innlegg som ønsket å sparke Mourinho. Også Paul Pogbas bravader på sosiale medier, har skapt overskrifter.

Solskjær legger ikke skjul på at det er en ny virkelighet å forholde seg til som trener. Den vikarierende Manchester United-manageren vil ikke ikke legge seg opp i hva spillerne gjør på sosiale medier, men han kommer likevel med en utvetydig advarsel til sine egne spillere.

– Jeg høres virkelig gammel ut nå, men nå er alt tilgjengelig på Facebook og Twitter med det samme. Men så lenge det ikke er ondskapsfullt eller noe… Det er bare en del av virkeligheten vi lever i. Men de må fremdeles ha verdiene til et lag, og ønske å forbedre seg. For jeg må si, ingen fortjener å være i et bedre lag enn det de selv er villig til å gi til laget. Hvis de ønsker å hjelpe laget, så fortjener de å være her.

– Hvis de ikke ønsker å hjelpe laget, så fortjener de ikke å være her. De verdiene og prinsippene har ikke endret seg, konkluderer kristiansunderen.​