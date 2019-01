Oppskriften rekker til fire personer.

Om du ønsker at oppskriften skal være glutenfri, velger du et glutenfritt brød. For et melkefritt resultat, erstattes yoghurt med soyayoghurt.

Du trenger:

Til tunfisksalat:

1 boks hermetiske bønner (hvite, sorte eller røde bønner)

1 rødløk

2 ss olje eller litt smør

2 bokser tunfisk

2-3 tomater

½ slangeagurk

Hjertesalat eller kinakål

Hakkede urter, for eksempel persille eller gressløk

2-3 hardkokte egg

Salt og grovmalt pepper

4 skiver grovt brød

Til tzatziki:

1/2 slangeagurk

1 ½ dl matyoghurt

1 fedd hvitløk

Saft av ½ sitron

Finhakket frisk mynte

Salt, pepper og eventuelt noen få sukkerkorn

Begynn med å koke egg i 9 minutter og lage tzatziki.

Riv agurken grovt opp og klem ut ”vannet”. Rør sammen resten av ingrediensene og smak til med salt, pepper og noen sukkerkorn.

Skyll hermetiske bønner i rennende kaldt vann. Rens og finhakk løk, og surr i olje til løken er blank. Tilsett godt avrente bønner og tunfisk. Del tomater i båter, slangeagurk i terninger, salat i strimler. Vend så dette lett sammen. Vend deretter lett inn hakkede urter, salt og pepper.

Rist eller stek grove brødskiver i litt olje. Gni de eventuelt med snittflaten av ett fedd hvitløk.

Fordel litt tzatziki på brødskiven. Legg over tunfisksalat og egg, og server med litt ekstra tzatziki som hver enkelt kan forsyne seg med. Eller anrett på et serveringsfat, slik at hver enkelt kan lage sin egen mix.