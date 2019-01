Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.nosvarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny! Jeg lurer på om det går an å kjøpe noen komponenter slik at min gamle, men gode Toyota Avensis blir nøkkelfri? Jeg har surfet mye på nettet etter en løsning på svaret, men jeg kunne ikke finne noe.

Jeg vet at dette kanskje er en dårlig idè men jeg er desperat etter å gjøre bilen mer moderne

Benny svarer:

Heisann – og takk for interessant og morsomt spørsmål.

Det er jo slik at om man vil det nok, så lar det aller, aller meste seg løse. Så også i ditt tilfelle.

Du sier ikke noe om hvor gammel din Toyota Avensis er, så jeg vet ikke om din bil kunne leveres med dette originalt.

Men jeg tenker, dog uten at jeg har forsket dypt og inderlig i saken, at det fort kan bli en svært dyr affære. Det er jo slik med moderne biler at "alt henger sammen med alt" mer eller mindre. Låser med alarmen, tenningslåsen med motor-styreenhet osv, osv. Så å gå løs på dette med originaldeler tror jeg fort vil koste mer enn det smaker. Om jeg skal stikke en finger i været og rå-tippe; 20.000 - 30.000 kroner minst. Om det i det hele tatt er mulig.

Men det finnes andre muligheter. Det finnes nemlig sett for ettermontering. Fra flere ulike aktører. Jeg har aldri vært borte i disse, langt mindre montert dem, og aner derfor ingenting om kvalitet og virkemåte. Det undrer meg litt at du ikke fikk opp dette når du søkte på nettet.

Så for å svare på spørsmålet ditt: Ja – det er mulig å ettermontere nøkkelfri tilgang til bilen. Flere leverandører selger slike sett. Et firma som kaller seg Fuzik tilbyr også slike sett som er tilpasset flere ulike bilmerker. Deriblant Toyota.

Det kan jo være verdt å sjekke ut litt nærmere.

Selv tillater jeg meg å være litt skeptisk. Min erfaring med ettermonterte greier er at de sjelden fungerer helt optimalt. Men noen ganger er det jo litt morsomt å forsøke også.

Klart det kan føles som litt luksus at man ikke trenger å ta opp nøkkelen og bruke den fysisk – men i stedet bare ha dem i lomma. Tenk bare litt gjennom hva du ønsker og du synes det er verdt – før du går i gang.

Ønsker deg lykke til med modifisering av Toyotaen!

Gammel bil? Da er det gode sjanser for at du bor på bygda

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Les også: Drømmebil for deg som sliter med å bli voksen

Video: Førerløs traktor setter rekord!