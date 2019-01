Kan være den neste jenta i den ypperste verdenstoppen

Norge er verdens beste langrennsnasjon. Det har vi vært helt siden Petter Northug slo gjennom og Marit Bjørgen etter hvert fikk fart på skiene igjen. I deres fotspor fulgte toppløper etter toppløper, de fleste av dem fortsatt aktive, og sørget for at Norge har vært beste nasjon både i mesterskap og i nasjonscupen i de ti-tolv årene som fulgte.

Best i verden

Ser man bak de gode resultatene de siste ti-tolv årene, ser man at løpere født på 80- og begynnelsen av 90-tallet er overrepresentert. Utøverne som vokste opp med OL på Lillehammer og VM i Trondheim, og med Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang og Thomas Alsgaard som de store forbildene, ble etter hvert best i verden selv. Nå er Dæhlie og Ulvang klesmerker, mens det er Johaug, Østberg, Krüger og Klæbo barn og unge ser opp til.

Utfordringen med at de beste i Norge også er best i verden, er at det er utrolig vanskelig for de nest beste å ta steget opp blant de aller beste. Det er nærmest en naturlig konsekvens av å være dominerende, nemlig at ens egen dominans fører til påfølgende utfordringer med rekruttering til øverste nivå. Særlig tydelig har dette vært blant damene, og nå begynner for alvor konsekvensene å gjøre seg gjeldende.

Heidi Weng, Ragnhild Haga og Kari Øyre Slind er alle født i 1991, og er de yngste av Norges generasjon med gulljenter. Etter disse har vi knapt sett en norsk jente med toppresultater i verdenscupen, og arvtakerne har latt vente på seg. Hvordan ser fremtiden ut for norsk (kvinne)langrenn? Sjelden har junior- og U23-VM vært mer interessant enn i år.​

Nye Bjørgen mot nye Johaug

Helene Marie Fossesholm har av undertegnede blitt beskrevet som «nye Bjørgen». Selv om dette først og fremst ble skrevet for å påpeke at det er lite med ungjenta som minner om Therese Johaug, som flere hadde sammenliknet henne med, er «nye Bjørgen» en passende beskrivelse. Så rå er hun faktisk. Og, på samme måte som Marit Bjørgen kom inn og utfordret et damelag som var i ferd med å bli nettopp det - et lag fullt av voksne damer, kan Fossesholm vise seg å være seg den neste norske jenta helt i den ypperste verdenstoppen.

Til Lahti reiser hun som den soleklart beste norske distanseløperen, og Fossesholm er sannsynligvis den eneste norske jenta som er i nærheten av medalje på de lengre distansene. Svenskenes nye yndling, Frida Karlsson, som med rette er kalt den «nye Johaug» er den soleklare favoritten. I tillegg er det en rekke andre utenlandske talenter som vil gjøre veien til medalje vanskelig for det norske supertalentet.