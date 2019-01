Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei. Jeg kjøpte en Volvo XC70 2004-modell i oktober 2016. Bilen hadde da gått 207.000 km. Bilen har i dag gått 254.300 km.

Ved kjøpet fikk jeg 3 månders bruktbilgaranti. Etter bare 2 måneder gikk girkassen i stykker. Fikk heldigvis byttet denne på garantien, men nå har jeg fått vite at girkassen faktisk har vært byttet en gang tidligere også.

Jeg blir ganske bekymret hvis dette er et problem på Volvo. Jeg har hatt to Volvo V70 tidligere som det aldri var noen problemer med. Kanskje dere vet noe om dette? Med vennlig hilsen Frank

Benny svarer:

Hei Frank! Jeg synes du framfor å bekymre deg over potensielle framtidige feil, heller bør prise deg lykkelig i dette tilfellet. Over to ting:

For det første: At du fikk bruktbilgaranti på en 12 år gammel bil som har gått over 200.000 kilometer. At det gis garanti på så gamle biler som har gått såpass langt, skjer bare unntaksvis. Det kan definitivt være en "tapsbombe" for forhandleren. Det ble det nok også i dette tilfellet.

Jeg tipper girkassa og tilhørende arbeid med god margin oversteg forhandlerens fortjeneste i dette tilfellet.

For det andre: At girkassa røk når den gjorde – og ikke to måneder senere. Da hadde nemlig du fått denne alt annet enn hyggelige regningen rett i fanget.

Det er jo slik at de aller, aller fleste biler uansett hvor bra de er, har en eller annen svakhet. For noen av de nå litt eldre Volvo-modellene er automat-girkassa en slik svakhet. Den har blitt byttet på en del biler.

Er man på utkikk etter en bruktbil, anbefaler jeg alltid å forsøke å finne litt ut av dette før man bestemmer seg for biltype og modell og før man handler. Ofte er det ikke mer enn ett par kjappe google-søk som skal til.



Det finnes massevis av både forum og Facbook-grupper og ulike diskusjonstråder om eiernes erfaringer og om svakheter på de fleste biler. Dette er veldig nyttig informasjon for deg som ny eier. Da vet man litt om hva man bør sjekke og passe litt ekstra på.

Se hva eierne mener om din bil her:

Du sier at du er litt bekymret for bilen din nå. Den har nå blitt 15 år gammel og har passert 250.000 kilometer. Det sier seg selv at da kan i prinsippet alt skje, når som helst. Uten at jeg synes du skal ligge våken om natta og gruble på det.

Ta heller godt vare på bilen din med vedlikehold . Med det forebygger du feil så godt du kan. Tenk også på at du kan reparere en eldre bil ganske mye bare for det som er avskrivningkostnadene på en nyere bil. Har snakker vi fort flere tusen kroner i måneden. Har du lånt pengene, kommer renteutgifter i tillegg også.

Jeg mener at det å ha en gammel og godt vedlikeholdt bil som man passer på og følger litt nøye opp, kan gi et veldig billig bilhold.

Ønsker både deg og Volvoen lykke til videre.

​ Les også: Det finnes råd – selv om garantien er over

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Les også: Drømmebil for deg som sliter med å bli voksen

Video: Dette er den nye Volvoen som erstatter XC70