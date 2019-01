Dette reagerer eksperten på: – Det er bemerkelsesverdig

– Måten dette er gjort på krever et stort administrativt apparat. Mangelen på vitner, og at det har vært holdt en så lav profil, er tegn på at det er veldig profesjonelt, men vanligvis er kommunikasjonen langt mer omfattende.

Han tar høyde for at det finnes detaljer i saken som ikke er kjent for almenheten, men mener den manglende kommunikasjonen fremstår som uprofesjonell.

– Mange trusselsaker blir ikke anmeldt

Næringslivets sikkerhetsråd har uttalt at bortføringer potensielt kan ramme norske næringslivstopper. Ifølge sikkerhetsrådgiver Roger Stubberud kan det hende at trusselsituasjoner skjer langt oftere enn vi tror.

– Det er mange vi ikke hører om, sier Stubberud.

Han er tidligere politietterforsker, og jobber nå i selskapet Procope, som spesialiserer seg på risikoanalyse. Han sier det sikkerhetsbransjen i flere saker tar ansvaret politiet ville hatt.

SIKKERHETSRÅDGIVER: Roger Stubberud mener det forekommer langt flere trusselsaker enn det almenheten er klar over.

– Det forekommer flere typer saker enn det som fremkommer i politiets registre, og det er fordi de ikke blir anmeldt, sier Stubberud.

Stubberud mener offeret og pårørende ikke vil at slike ting skal komme ut i media, og at de derfor benytter private aktører fra sikkerhetsbransjen som konsulenter i stedet for politiet i slike saker.

– Med politiet blir det en straffesak, og så blir det skrevet om det i media, og så må man kanskje vitne. Dermed kan en prosess som man kunne løst på 24 timer dra ut over to år, sier Stubberud.