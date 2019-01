Mange som helst vil ha en ekstra stor og sterk bil fordi de trenger dette yrkesmessig kan juble. Nå blir det nemlig lettere å registrere tunge kjøretøy i Norge. Samferdselsdepartementet gjør det nå mulig å endre tillatt totalvekt på et kjøretøy fra over 3.500 kilo til under 3.500 kilo – slik at disse bilene kan registreres som vanlig personbil eller varebil, i stedet for som lett lastebil.

Dette gjelder kjøretøy med en tillatt totalvekt på inntil 7.500 kilo.

Tidligere har det vært et stort problem for mange at det har vært vanskelig å registrere eksempelvis store pickuper som kan ha en totalvekt, altså egenvekt og nyttelast, på over 3.500 kilo, som noe annet enn lett lastebil.

Måtte «bygge ned» bilen

– Nå sørger vi for nok en kjøretøyteknisk forenkling som vil gjøre hverdagen for mange bilister enklere, sier FrPs samferdselspolitiske talsmann Morten Stordalen.

Kjøretøy med tillatt totalvekt på over 3.500 kilo ville tidligere bli registrert som buss eller lastebil. For denne kategorien kjøretøy er det krav om fartssperre. Dette er det ikke mulig å installere på eksempelvis en pickup, noe som har skapt problemer med i det hele tatt å få registrert disse bilene.

– En ny forenkling av kjøretøyreglene, fastslår Morten Stordalen, FrPs samferdselspolitiske talsmann.

– Tidligere har en løsning vært å nedvekte bilen, altså bytte til lettere deler, enklere fjæring og fjerne utstyr, for å få totalvekten under 3.500 kilo. I praksis forringet man dermed også kjøretøyet teknisk.

Stor forenkling

– Nå har man altså muligheten til å redusere totalvekten, og få bilen registrert som personbil eller varebil. For eksempel vil en pickup som veier 2,5 tonn og har en nyttelast på 2 tonn, nå kunne vektes ned til 3,5 tonn gjennom helt enkelt å redusere tillatt nyttelast. Dermed kan den registreres som en varebil og ikke en lastebil. Dette har vi jobbet med å få på plass over noe tid, og nå gjennomfører vi altså nok en forenkling i kjøretøyreglene, sier Stordalen.

Prisverdig

Det er en prosess i flere trinn som nå munner ut i den siste endringen.

Det ble i 2016 tillatt å endre totalvekt fra over 3.500 kilo til under 3.500 kilo uten tekniske endringer på kjøretøyet, men dette gjaldt for kjøretøy som var registrert i Norge før 15. september 2012.

Fra 14. januar trer dette i kraft også for kjøretøy registrert etter 15. september 2012, noe som vil gjøre det vesentlig lettere å importere både nye og brukte kjøretøy i denne vektklassen.

Ole Ligaard på Kløfta i Akershus er en av mange som hilser endringen med glede.

– Ja, det er veldig prisverdig at politikerne nå tar skikkelig fatt i dette. For oss som trenger en stor og sterk bil i næringsvirksomhet blir mange ting mye enklere nå, sier Ligaard til Broom.

Denne biltypen holder seg skummelt godt i pris

De store pickupene er egnet til skikkelig tøffe tak. Mange av disse brukes da også i næringsvirksomhet.

Tidkrevende og vanskelig

Han driver virksomhet med import av tilhengerkraner. Med en vekt på 3,5 tonn på tilhengeren, stilles det store krav til trekkbilen, noe som har skapt utfordringer for ham.

– For meg er det viktig å ha en litt tung bil med god trekkevne. Før var dette vanskelig å få på plass. For å få vektet ned en bil, var det mange utfordringer å møte. Tidligere ble det krevd dokumentasjon fra bilprodusenten med skriftlig bekreftelse på at bilen kunne ha en lavere vekt enn originalt, noe som var både tidkrevende og til tider vanskelig å få.

Fartssperre ikke mulig å montere

I tillegg ble det krevet at man gjorde fysiske endringer på for eksempel fjæringen, for å få vekten ned. Men hvis man da fikk tung tilhenger og hadde en fjær mindre på bilen, endret selvsagt dette også kjøreegenskapene på en måte som kunne være litt skummel.

– Det var jo litt merkelig da – en bil som var bygget for å tåle en totalvekt på 4,5 tonn, ville jo uansett lett tåle 3,5 tonn, så det var ikke helt lett å se logikken her, sier Ole Ligaard.

– Å få registrert slike biler som lett lastebil var heller ikke uten videre enkelt, for da kom det krav om maksimal hastighet 80 km/t og montering av fartssperre. Det siste viste seg å være umulig på for eksempel min Chevrolet Silverado 2500 HD av 2011-modell. Den har dermed blitt stående lenge uregistrert. I tillegg ville transport med lett lastebil bli kraftig mye dyrere gjennom bompasseringer, forteller Ligaard.

Elbiler? Nei, her gir de blanke i det!

Tung personbil? Nei!

Dette er heller ikke de eneste utfordringene Ligaard har møtt i forhold til registrering av sine store, tunge og motorsterke amerikanske pickuper. På stallen har han også en ennå uregistrert GMC Sierra 2500 HD. Den ville han som alternativ registrere som tung personbil med totalvekt over 3.500 kilo.

Det gikk ikke så bra det heller:

– Nei, det ble ikke godtatt fordi bilen har lasteplan. Da ble det unektelig litt pussig at både Ford Excursion og Chevrolet Suburban faktisk kunne registreres slik. Klage hjalp ikke, her var det ikke medhold å få, sier Ligaard.

Togvekten som er viktig

Nå er endringen et faktum, og han har allerede fått bekreftelse på at alt nå er klart fra Drammen Trafikkstasjon for nedvekting til registrering som varebil.

– Ja, nå holder det å få en time på Trafikkstasjonen og be om nedregistrering til under 3.500 kilo. For meg spiller det ingen rolle om dette «stjeler» rundt 1.000 kg nyttelast – med mitt transportbehov er det togvekten som blir viktig, fastslår han til slutt.

Dette er Norges dyreste pickup

Se video: Nå er denne tøffingen Norges-aktuell