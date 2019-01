Se utfor-delen av kombinasjonen i Wengen på TV 2 og Sumo kl. 14.00!

Kjetil Jansrud har to sekunder og 59 hundredeler opp til ledende Marco Schwarz etter slalåmdelen av kombinasjonen i Wengen.

Nordmannen, som har sin forse i fartsdisiplinene, er nummer 13 før det skal kjøres utfor i Sveits.

– De er fryktelig lette på beina de unge slalåmløperne, men alt i alt er jeg veldig fornøyd med første halvdel av slalåmen. Siste halvdelen blir seigt. Det har med å gjøre at når man kommer over 40-45 sekunder på slutten mangler man den fysiske kompetansen på slalåm. Man blir sliten og de tekniske svakhetene viser seg, sier en fornøyd Jansrud til TV 2.

– Avstanden til de som er slalåmløpere her er mindre enn man kunne frykte.

TV 2s ekspert, Hans Petter Buraas, holder den østerrikske slalåmspesialisten Schwarz som en av favorittene etter del én,

– Jansrud ligger over to og et halvt sekund bak Marco Schwarz. Om han prøver å utfordre seg selv i utforen, tror jeg Jansrud skal få slite med ham, sier Buraas.

Aleksander Aamodt Kilde holdt et outsiderkort på hånden før start, men spolerte sjansene sine da han kjørte ut. 26-åringen har stor tro på lagkameraten før utforen.

– Kjetil kjørte imponerende i slalåm. Jeg ble overrasket. Han har alle muligheter. Han er ikke langt bak pallen i alle fall. Jeg tror han tar Marco Schwarz. Om ikke med to og et halvt, så med to sekunder. Jeg har troen på han. Han kan fort vinne i dag, absolutt, sier Kilde.

Sebastian Foss Solevåg ligger på 17. plass - 2.98 bak Schwarz.