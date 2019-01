– Ropstad vet ikke hva han snakker om

I NRKs direktesendte partilederdebatt torsdag kveld, kom Kjell Ingolf Ropstad (KrF) med en uttalelse som har skapt kraftige reaksjoner i etterkant.

I debatten poengterte Ap-leder Jonas Gahr Støre at den nye innskrenkningen av abortloven, vil føre til flere aborter hos kvinner som av forskjellige årsaker ikke klarer å bære frem to barn.

– Klarer du å bære frem ett, klarer du to også, var Ropstads svar.

Beklaget

Fredag beklaget Ropstad uttalelsen. Han sa han burde formulert seg annerledes og kalte kommentaren for «krøkkete».

Det mener ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen (Ap), ikke er godt nok. Mjøs Persen, som selv er mor til trillinger, postet fredag morgen et bilde på Facebook av seg selv, Ap-leder Jonas Gahr Støre og sine tre barn.

«Problemet er at han ikke vet hva han snakker om,» skriver ordføreren om Ropstads utsagn.​

Til TV 2 sier Mjøs Persen at det er helt riktig at uttalelsen er «krøkkete» og legger til at den kan oppleves sårende for de som er i situasjonen.

– Han mangler forståelse for det som for meg er helt grunnleggende; at det moralske kompasset som jeg mener alle mennesker er født med, ikke er bedre utviklet hos nemdleger enn det er hos mødrene og fedrene som skal foreta disse vurderingene. Det har heller ikke politikere, sier hun og legger til:

– Det å plutselig vente flere barn enn du har planlagt, som i mitt tilfelle der jeg oppdaget at det ikke bare var ett, ikke bare var to, men tre fostre i magen, det vet du ikke hvordan er før du har opplevd det selv.

– Krevende

I Facebook-posten skriver Mjøs Persen at hun hadde «det beste utgangspunktet» for at det skulle gå bra å bære frem sine trillinger. De var treeggede og hadde dermed hver sin fostervannssekk og morkake.

«Likevel holdt det på å gå galt,» skriver hun.

Trillingene ble født prematurt. I dag er de seks år gamle.

– Det har gått veldig fint, men den første tiden var den mest krevende tiden i mitt liv, sier hun til TV 2.

Mjøs Persen trekker også frem at man må ta hensyn til alt som skjer etter fødselen, og fremhever at det kun er hvert enkelt foreldrepar, eller hver enkelt forelder, som vet om de kan takle det.