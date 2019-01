Fredag morgen ble de fire første som skal delta i årets utgave av TV3s realitykonsept Paradise Hotel offentliggjort.

Blant de fire finner man svenske Robin Johansson (24).

Johansson ble først kjent for det norske folk som toppblogger Sophie Elise Isachsens kjæreste i en lengre periode, og nå reagerer Isachsen sterkt på at ekskjæresten får TV-tid.

– Et jævlig menneske

Toppbloggeren går hardt ut mot TV-kanalen på Instagram.

– TV3 burde skamme seg som lar en voldsdømt mann, dømt for vold mot en kvinne og og en politimann komme rett inn på Paradise Hotel. Nå får han belønning for å være et jævlig menneske og ødelagt liv – mitt, blant annet. Shame on you», skriver 24-åringen.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Isachsen, men hun har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Forholdet deres tok slutt i januar 2016, og kun en måned senere ble Johansson fengslet som følge av voldsepisoden.

Han ble dømt til 90 dager ubetinget fengsel, og måtte i tillegg betale erstatning til voldsofferet, samt saksomkostningene.

– Har gjort opp for seg

TV3 skriver i en mail til TV 2 at de ikke ønsker å kommentere Sophie Elises utspill.

– Vi ønsker ikke å kommentere en konkret konflikt mellom to personer, sier pressekontakt i TV3, Andreas Framnes.

Hva gjelder beslutningen om å la Johansson delta i programmet, svarer kanalen dette:

– I dette tilfellet har deltakeren gjort opp for de lovbruddene han dømt for, viser oppriktig anger og vil legge det bak seg. Dette har vært svært viktig i vurderingene som er gjort i castingprosessen, og han er valgt som deltaker på tross av, ikke på grunn av denne historikken.

Framnes påpeker at de er vant til reaksjoner på konseptets deltakere.

– Det kommer ofte sterke reaksjoner på hvem som er med i Paradise Hotel, hvorfor de er valgt og hva de står for, sier Framnes

Ikke tilgjengelig

På grunn av at innspillingen av Paradise Hotel er i gang, er det ikke mulig for TV 2 å få en kommentar fra Johansson på Isachsens kritikk.

I et intervju VG gjorde med ham før opptakene begynte, uttaler han imidlertid at han var forberedt på reaksjoner og at han har endret seg.

– Jeg har vært ung og dum og ustabil, men jeg er ikke den samme lenger, sier han til avisen.