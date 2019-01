Hun er den første cheerleaderen som har vært med i NRK-programmet Mesternes mester, men er kanskje mest kjent for å være datteren til trenerlegenden Egil «Drillo» Olsen.

– Pappa og jeg trener sammen hver uke. Han er kjempesprek, så vi kommer veldig godt overens, smiler hun til God kveld Norge.

Men fotballspiller ble hun aldri, og nå håper hun at cheerleading skal bli mer akseptert.

– Jeg ønsker at folk skal kunne likestille cheerleading med langrenn, fotball, håndball, forteller 24-åringen.

Mye grining

For å bli best i idretten sin så bodde Kine to år i USA, men oppholdet var ikke bare en amerikansk drøm.

– Det ble mye grining etter trening, og på trening. Det er et veldig hardt miljø, og trenerne er veldig strenge, forklarer hun.

– Det ble mye sutring til mamma på telefon.

Er det mamma du ringer til når du skal sutre litt?

– Ja, definitivt. Pappa er ikke så god på trøst, vil jeg si. Jeg tror ikke han er emosjonell nok til å kunne ta stilling til det, smiler hun.

Er han kald?

– Ja, jeg vil si det, ler hun til God kveld Norge.

Drivkraften

Å være datter av en trenerlegende kan by på utfordringer når hele Norge kjenner faren din.

– Jeg har inntrykk av at folk tror de kan si hva de vil om offentlige profiler, og ikke tenker over at det kanskje er noe jeg vil ta meg nær av, sier hun.

– Skikkelig typisk er folk som forteller meg hvordan de synes landslaget skal spille og hva pappa gjør feil. Det er det verste jeg vet, sier hun oppgitt.

Hun er klokkeklar på hvem som er drivkraften i familien.

– Det er mamma som presser meg og pappa ut på trening og til å gjøre ting. Mamma skal ha sin del av hver medalje som jeg og pappa har hovet inn. Jeg hadde ikke klart det uten mamma, og jeg tror helt ærlig at det hadde ikke pappa heller, avslutter hun.