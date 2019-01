Se Manchester United-Brighton på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo lørdag fra klokken 15.30.

Det er gode tider i Manchester United om dagen. Latteren til Ole Gunnar Solskjær og hans team kunne man høre lenge før han kom inn i rommet til dagens pressekonferanse på treningsfeltet til storklubben.

Den lette stemningen står i sterk kontrakt til hvordan den siste perioden var under Jose Mourinho.

Det har vært stille rundt den portugisiske manageren etter at han forsvant ut dørene på Old Trafford, men Mourinho lettet litt på sløret da han nylig var gjest hos beIN Sports under deres dekning av Asiamesterskapet.

Der sa han blant annet at han ikke var ferdig som manager på toppnivå. Under dagens pressekonferanse ble Solskjær spurt om han var enig i det:

– Ja, hvorfor skulle han ikke fortsatt ha en fremtid på toppnivå? Han er en fantastisk manager, og med de resultatene han har hatt tror jeg ikke han vil slite med å finne seg en ny jobb.

Men mer enn det ville ikke Solskjær kommentere om forgjengeren sin. Da oppfølgingsspørsmålet kom om Mourinho som har snakket om makten til moderne spillere, og hvordan Solskjær tilsynelatende ikke har hatt noen problemer med det etter at han tok over, svarte nordmannen følgende:

– Jeg kan ikke kommentere alt Mourinho sier. Jeg bare nyter å jobbe med de gutta her. Det er alt jeg kan si om det.

– Alexis Sánchez burde sagt ifra

Mens Solskjær har fått de fleste spillerne til å blomstre etter at han tok over, er det særlig én spiller som enda ikke har fått vist seg ordentlig frem under nordmannen, til dels på grunn av skader. I dag kunne Solskjær fortelle at Sánchez har trent hele uken og forhåpentligvis er tilgjengelig for helgens kamp mot Brighton.

– Alexis elsker å spille fotball, men har vært hindret av skader. Jeg vet hvordan er det oppleves, og hvor frustrerende det er. Man vil så gjerne komme tilbake kjappest mulig. Men i kampen mot Reading burde han kanskje sagt til meg at han burde byttes ut halvveis, for de 15-20 minuttene han spilte i 2. omgang var nok litt mye for han, og gjorde at han ble satt litt tilbake igjen. Men nå gleder jeg meg til å se ham igjen, innsatsen og holdningen hans på trening har vært fantastisk.

Solskjær står med seks av seks seirer så langt etter at han tok over som midlertidig United manager like før jul.

Lørdag venter Brighton i Premier League, kampen ser du på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo fra klokken 15.30.