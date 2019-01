– Strømprisen kan doble seg

Analytikeren mener imidlertid at vi skal være glade for at vi er en del av det Europeiske kraftmarkedet, særlig når det er kalde vintre som nå.

– Vi går inn i en periode nå der vi skal være veldig glad for at vi har den forbindelsen til utlandet og kan importere kraft. Vi er i et tørr-år nå der vi ikke har nok produksjonskapasitet her til lands. Derfor må vi importere i den perioden vi er i nå og da blir også kraftprisene høyere, sier han.

Billigst i Europa

Til tross for at strømregningen om vinteren kan være ubehagelig å lese, kan nordmenn trøste seg med at det er langt høyere strømpriser ute i Europa.

Norge har hatt den billigste strømmen i Europa i flere tiår, sier informasjonssjef i EnergiNorge, Aslak Øverås.

Billigst strøm i Europa Strømregningen kan svi ordentlig på pungen, men selv på en dag med høy strømpris i Norge, ligger vi betydelig under resten av Europa. Priser i øre per kWh: Norge 55,8

Storbritannia 67,3

Tyskland 60,1

Frankrike 64,9

Spania 63,9

Italia 67,4

Ungarn + Romania 78,1

Serbia 88,0 Kilde: Kinect Group

– I dag er for eksempel den britiske strømprisen 20 prosent over den norske. Ser man på de siste 20 årene så har den vært nærmere 50 prosent dyrere enn den norske. Det kan vi takke vannkraften for og at vi har et strømmarked med god konkurranse i Norge, sier Øverås.

Aslak Øverås i EnergiNorge.

Han mener likevel folk bør være prisbevisste og sjekke avtalen de har med strømleverandøren.

– Det man kan gjøre er å se på eget forbruk. Vi bruker aller mest strøm på oppvarming. Det å senke temperaturen på natta og når man ikke er hjemme. Har du mulighet til å fyre med ved i en rentbrennende ovn, er lurt. Det er dessuten mange strømleverandører å velge mellom og lett å bytte.

– Sjekk strømleverandøren

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, anbefaler folk å sjekke strømavtalen sin én gang i året for å se om man har en konkurransedyktig avtale.

Han mener nå i de kalde vintermånedene er et godt tidspunkt å sjekke avtalen sin.

– Det er ingen grunn til å sverge troskap til strømleverandøren sin med mindre man har egne rabattordninger, noe de færreste har. Strøm er kanskje det mest generiske produktet som finnes. Strøm er strøm: Det kommer ut av kontakten, og det er prisen som bør bestemme hva du bør velge, sier han til TV 2.

Basert på en befolkningsundersøkelse utført av Forbrukerrådet, kommer det frem at at 28 prosent av befolkningen har byttet strømleverandør de siste to årene.

På Forbrukerrådets Strompris.no kan du selv søke opp din egen adresse, og velge blant tilbud fra ulike tilbydere.

– Bør folk prute med sin nåværende strømleverandør?

– Det er ingenting i veien for å prute med leverandøren, på samme måte som du kan prute med banken. Hvis du finner en billigere avtale så ville jeg tatt kontakt og høre om de kan matche denne og gi deg en bedre avtale enn det du har i dag. Dersom du bytter leverandør vil du dessuten ofte bli kontaktet av den tidligere leverandøren, og det er også en god mulighet til å spørre om hva de kan tilby for å beholde deg som kunde.

– Dette må du være obs på

Iversen anbefaler folk flest å velge en spotpris-avtale fordi denne i gjennomsnitt vil være billigst i løpet av ett år. Skal du bytte strømleverandør er det imidlertid flere ting du må være obs på.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– Noen tilbydere har begynt å markedsføre veldig sterkt en veldig billig oppstartsmåned noe som gjør at man kommer høyt oppe på prissammenligninger. Deretter kan prisene skrus opp. Det er kanskje gøy å ha Norges billigste strøm én måned, men ikke like stas å ha Norges dyreste den neste, sier Iversen.

Han forteller at de jobber med å synliggjøre hvilke avtaler dette gjelder på Strømpris.no.

– Når du søker på en strømavtale så vil du få opp forventet månedspris og da vil avtalens varighet dukke opp der. Varer den i en måned, så bør man tenke seg om en gang til. Vi har fremhevet de viktigste avtalevilkårene i oversikten på strompris.no, men det er også viktig å lese igjennom strømavtalen før du slår til, sier han.

​PS: Forbrukerrådets undersøkelser viser at jungelen av vanskelige og begreper, hever terskelen for at folk skal bytte leverandør. De har derfor satt opp en ordliste der de forklarer hva de ulike begrepene betyr. Se den her.