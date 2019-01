Etter en svært dramatisk Farmen-finale er Tonje Frøystad Garvik (29) og Lene Sleperud (29) klare for finne roen.

De har funnet ut hvor de vil bygge Farmen-hytta.

Hallingdal

Premiehytta 29-åringene har sett for seg, skal etter alt å dømme bygges på Turufjell i Hallingdalen.

– Her skal vi kose oss. Med utsikt, sitte med kaffekoppen og se utover fjellene, sier Sleperud.

Turufjell er under utvikling. Et stort hyttefelt skal bygges samt et helt nytt alpinanlegg.

– Hvis man kjøper tomta nå, så er jo den en million billigere enn den er om ett år, nevner Frøystad Garvik.

Fuktige kvelder

Kjæresteparet har allerede begynt å se frem mot fuktige kvelder etter turer i skibakken. Det virker som både de har klare meninger om hvor afterskien bør være.

– Der løypemaskina står, der tenker vi at det kan være afterski. Så er det cirka 100 meter å gå fra hytta til afterski, hvor vi kan ta en øl og synge litt allsang, sier Farmen-vinneren.

Sleperud frykter hun må gå til innkjøp av et akebrett, da hun hevder det ikke alltid er like lett å få med samboeren hjem fra afterskien.

– Det er så gøy med trubadur, sier Frøystad Garvik smilende.

Holdt forholdet hemmelig

Kjæresteparet sjekket inn på Farmen sammen, men de latet lenge som de ikke kjente hverandre på gården.

I første omgang var det bare Frøystad Garvik som hadde meldt seg på programmet, da hun syntes det virket veldig fristende å leve 100 år tilbake i tid.

Sleperud var muligens ikke like begeistret for kjærestens påmelding. De hadde nemlig planlagt en tur til Canada og USA, og så for seg at turen ville gå i vasken.

Det var da Frøystad Garvik fikk ideen. Hun meldte kjæresten på programmet, slik at de eventuelt kunne dele opplevelsen sammen.

Resten er historie.​