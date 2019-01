Carl Aksel delte råkjøring på Snapchat - kan bli politisak

Etter at han i 2016 deltok i Paradise Hotel, har Carl Aksel Jansen (23) titt og ofte dukket opp i norske medier.

Han har tidligere uttalt at han brukte realityserien som et springbrett for å kunne erobre Norge med musikken sin.

Samme år som Paradise-deltakelsen ble Jansen utsatt for blind vold da han fikk knust en flaske i bakhodet.

Skrøt på Snapchat

Nå er han igjen i søkelyset, men denne gangen er det han selv som har direkte skyld i omtalen.

Denne uken var Jansen ute og kjørte mens han la ut flere videoer på sin Snapchat-konto. Ifølge videoen kjørte han rundt i bydelen Høybråten i Oslo.

I en av videoene kan man se et speedometer som viser en hastighet opp mot 149 kilometer i timen.

Det fikk Jansens følgere til å reagere, og på Jodel skrev flere at de ville melde fra om råkjøringen.

Kan få konsekvenser

På generelt grunnlag sier politiet følgende om episoder som dette:



– Politiet kan ikke kommentere hvorvidt det foreligger straffesaker mot enkeltpersoner, eller forhold av konkret karakter vedrørende enkeltpersoner for øvrig, grunnet taushetsplikt og personvern, sier politiinspektør Morten Reppen, og fortsetter:

– På generelt grunnlag er det slik at politiet, basert på en vurdering av forholdets art, alvor og eventuelle øvrige omstendigheter, kan opprette straffesak når politiet blir kjent med mulig straffbare forhold, eksempelvis gjennom videoer.

Carl Aksel selv sier han hadde full kontroll, og at han bare ville promotere ny musikk.

– Jeg skulle komme meg fort fra A til B, og hadde full kontroll. Jeg ønsket å promotere min nye låt og kommende album, sier han til God kveld Norge.