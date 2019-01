Komprimert sykkel-NM reddet i ellevte time

Som TV 2 skrev om tidligere i januar, har jakten på en arrangør av norgesmesterskapet på sykkel vært uvanlig vanskelig for Norges Cykleforbund (NCF) i år.

Nå, bare fem måneder før starten på arrangementet, har det imidlertid lyktes NCF å finne en villig arrangør.

Mesterskapet blir imidlertid ikke helt som det pleier å være.

U23-fellesstarten borte fra NM - får kritikk

I stedet for å arrangere NM over to helger, blir det nå i stedet bare én langhelg.

Ut går i tillegg U23-fellesstarten, lagtempoen og gaterittet.

NM 2019 vil derfor bestå av individuelle tempoer torsdag 27. juni i Kongsvinger, og deretter fellesstarter for junior - og seniorklassene lørdag og søndag 29. - og 30. juni i Hole på Ringerike. Det er Glåmdal Sykleklubb og Ringerike Sykkelklubb som har tatt på seg arrangøransvaret.

Mest oppsiktsvekkende er det at U23-fellesstarten ikke er på programmet, men forbundet bekrefter til TV 2 at det jobbes med å få avviklet arrangementet på et annet tidspunkt i kalenderen.

Sykkelsjefen i Uno-X, som er NMs generalsponsor og selskapet bak et norsk sykkellag som er veldig dedikert til å utvikle unge syklister, er ikke begeistret for at U23-fellesstarten ikke blir en del av NM-helga.

– Jeg mener at U23-fellesstarten har vært en juvel i NM. Det er mange unge klubbryttere som setter det som et hovedmål for å teste seg mot de beste talentene. Det har vært et viktig utviklingsritt og en viktig utviklingsarena i Norge. Og med den bredden vi har i Norge i dag, som er større enn noensinne, er det veldig leit. Man er litt bakpå, men forbundet åpner for andre løsninger, og jeg velger å ha tiltro til at det blir en løsning, sier Jens Haugland, og legger til:

– Jeg må rose Birger Hungerholdt og de andre i miljøet for at nok en gang drar lasset og at de får til å avvikle arrangementet, men når vi snart står i utgangen av januar, så er det jo klart at det kunne ha vært bedre forberedt. Såpass må man kunne forvente. For jeg håper ikke at det er sånn det skal bli i fremtiden, at vi står seks måneder i forveien og må stikke hånden i været.

– Det er ikke det økonomiske som har vært hovedproblematikken

Generalsekretær i NCF, Eystein Thue Stokstad, viser til medieoppslag om den manglende U23-fellesstarten og sier at det ikke stemmer at grenen er helt borte.

Målet er å få det avviklet på et annet tidspunkt.

– Vi er i full gang med å finne en løsning. Vi har flere aktuelle arrangørkandidater, men vi venter på at søknadene er på plass. Så det er ikke sånn at vi ikke skal arrangere det. Vi er ganske sikre på at det blir et U23-mesterskap, sier han.