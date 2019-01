– Én ting er å komme inn i regjering, noe helt annet er å redde KrF fra undergang

Samtidig poengterer hun at det fortsatt er tidlig i prosessen.

– Vi vet at veldig ofte når man først kommer inn i regjering, så skjer det noe med samholdet og fellesskapsfølelsen, sier hun før hun legger til:

– Samtidig tror jeg man skal være forsiktig med å tro at dette er en «quick fix» for partiene. Vi ser på Venstre, som har kommet veldig i skyggen. Selv om de var veldig fornøyd med Jeløya-plattformen, har de ikke klart å synliggjøre sin politikk og få den veksten de ønsket seg.

Gir og tar

Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, mener at alle partiene har klart å få gjennom noe av det de vil.

– Men de har også fått mye de ikke vil, for det er for mange ting som skal inn i en plattform, ikke nok penger til å dekke alle ønsker og en del motstridende interesser, sier han.

Han trekker frem Kristelig Folkeparti som et eksempel. De fikk ikke den mye omstridte og diskuterte endringen av abortlovens paragraf 2 C, men måtte ta til takke med et gjennomslag spørsmålet om fosterreduksjon.

– Men det som er en veldig stor seier for KrF er at partiet får en vetorett nå det gjelder bio- og genteknologi. Så de kan blant annet stanse åpning for eggdonnasjon, som det er et klart flertall for å innføre på Stortinget.

– Kunne nesten ikke vært verre

Til tross for Kristelig Folkepartis gjennomslag i spørsmålet om flerlingabort, mener Fædrelandsvennenes politiske redaktør, Vidar Udjus, at partiet nå har en vanskelig oppgave foran seg.

– Utgangspunktet for KrF og Kjell Ingolf Ropstad kunne nesten ikke vært verre med dét delte partiet og veldig lite entusiasme – også på borgerlig side internt i partiet, sier han.

Udjus mener det som nå er positivt for Ropstad er at partiet endelig har foretatt et retningsvalg.

– Nå er dét på en måte lagt bak dem, det har ligget der som en verkebyll i mange år, sier han og legger til:

– Så nå kan han fokusere på politikk, men det er klart at med det utgangspunktet blir det veldig tøft. Én ting er å komme inn i regjering, noe helt annet er å redde KrF fra undergang. ​​