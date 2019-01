– Det har ingen praktisk betydning. Det er mulig det blir flere aborter

KrF ønsket å få fjernet paragraf 2c, som partiet omtaler som «sorteringsparagrafen» i abortloven.

Men partiet måtte nøye seg med at muligheten for fosterreduksjon av friske flerlinger, såkalt tvillingabort, før grensen for selvbestemt abort, blir fjernet.

– Vi har fått veldig viktige gjennomslag for å skape et samfunn med plass for alle og fjerne adgangen til å utføre tvillingabort, sa Kjell Ingolf Ropstad torsdag.

Kjell Åsmund Salvesen er en av to leger som utfører fosterreduksjon ved kvinneklinikken på St. Olavs hospital i Trondheim.

Ingen praktisk betydning

Legen mener KrF-seieren ikke vil endre noe som helst.

– Det har ingen praktisk betydning. Vi må husker at det er et lite antall det gjelder, sier Salvesen til TV 2.

Han er en av to leger i Norge som utfører tvillingabort.

– Den eneste endringen er at en abort før uke 12 må i nemnd. Abort av syke tvillinger tas uansett etter uke 12. Det betyr at de åtte tvillingabortene vi hadde av friske fostre i fjor nå må nemndbehandles, og de kvinnene vil ha gode grunner.

Han forteller at St. Olavs hospital i fjor hadde 18 fosterreduksjoner. I fem av abortene var ett av to fostre sykt, i fem var det fosterreduksjon av trillinger på grunn av medisinske grunner og i tillegg hadde de åtte fosterreduksjoner av friske tvillinger.

– Kvinnens poeng vil være at det er vanskelig i hennes livssituasjon å ta hånd om to. Det vil nemnden forstå.

Tror på flere aborter

Abortdebatten har preget hele den politiske høsten og vinteren. Etter at Erna Solberg åpnet for å diskutere endringer, har saken vært gjenstand for kritikk fra opposisjonen på Stortinget.

Salvesen tror det nå vil bli flere tvillingaborter.

– Det blir ikke færre aborter, man det er mulig det blir flere tvillingaborter. Det har ikke noe med regjeringserklæringen å gjøre, men det er ingen kvinner som i dag ikke vet om muligheten for fosterreduksjon. Debatten har gått så intenst at det mulig blir flere. Nå vet alle kvinner i Norge at det er en en mulighet, sier han.

Ropstad beklaget

Etter regjeringspartiene presenterte den nye plattformen torsdag kveld, har debatten om abort fortsatt.

– Klarer du å bære fram ett barn, klarer du to, sa Ropstad under den direktesendte partilederdebatten som ble sendt kort tid etter at KrFs landsstyre med knappest mulig margin hadde sagt ja til et regjeringssamarbeid med dagens regjeringspartier.​

Formuleringen vakte sterke reaksjoner fra en rekke hold, og i NRKs Politisk kvarterfredag morgen beklaget han utspillet.