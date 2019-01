Prinsessen følger konfirmasjonsundervisningen i Asker menighet under ledelse av prost Tor Øystein Vaaland og fungerende sogneprest Karoline Astrup, opplyser Slottet i en pressemelding.

Konfirmasjonsgudstjenesten i Slottskapellet skal forrettes av Oslos biskop Kari Veiteberg og preses i Bispemøtet, biskop Helga Haugland Byfuglien.

Det er stadig flere som velger bort konfirmasjon i kirken. I 2017 valgte knappe 58 prosent av 15-åringene denne formen for konfirmasjon, ifølge tall fra SSB.

Men prinsesse Ingrid Alexandra kan ikke velge. Som landets tronarving må hun tilhøre den norske kirke. Paragraf fire i Grunnloven krever at monarken i Norge bekjenner seg til den evangelisk-lutherske tro.

Alene i Slottskapellet

TV2s kongehusekspert Kjell Arne Totland sier at det har vært kjent en stund at prinsesse Ingrid Alexandra, som fyller 15 år førstkommende mandag, skal konfirmeres i år - og nå bekrefter Slottet at konfirmasjonen vil finne sted lørdag 31. august.

– Som sin far vil arveprinsessen bli konfirmert alene i Slottskapellet, slik tradisjonen er. Mens konfirmasjonsforberedelsene foregår i Asker, der Ingrid, som hun kalles i familien, jo har mange av sine jevnaldrende venner fra barnehage og skole, sier Totland.

Han mener at datoen for konfirmasjonen trolig er valgt slik at også prinsessens utenlandske kongelige faddere vil kunne være til stede - kong Felipe av Spania, kronprins Frederik av Danmark og kronprinsesse Victoria av Sverige. Totland mener alle fadderne helt sikkert er invitert med sine ektefeller.

Gallamiddag

– Både ved prinsesse Martha Louises og kronprins Haakons konfirmasjon på 1980-tallet ble konfirmasjonsdagen avsluttet med en stor gallamiddag for familie og faddere på Slottet om kvelden. Det vil vi nok også få se i august, sier Totland.

Prinsesse Ingrid Alexandra ble båret til dåpen av kong Harald i det samme kapellet lørdag 17. april 2004.

Prinsessens faddere er i tillegg til bestefar kong Harald, kongen av Spania, kronprinsen av Danmark, kronprinsessen av Sverige, prinsesse Märtha Louise og kronprinsesse Mette Marits mor Marit Tjessem.