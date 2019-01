Mirror viser til italienske Il Messaggero som hevder at Lazio-spiss Ciro Immobile er aktuell for Liverpool. Også Chelsea skal være interessert i italieneren allerede i januar. Liverpool skal imidlertid være den av klubbene som er mest interessert, og Jürgen Klopp har sendt speidere til Italia for å se Immobile i aksjon mot Napoli på søndag.

Liverpool følger også tett med på den amerikanske Schalke-spilleren Weston McKennie, melder The Sun.

Sky Sports skriver at Aaron Ramsey har signert en avtale med Juventus som er gjeldende fra sommeren. Overgangen vil bli offentliggjort i februar.

Tottenham har vist fornyet interesse for Barcelonas brasilianske angriper Malcom, melder Independent.

Chelsea skal være villige til å strekke seg langt for å holde på det 18-årige stortalentet Callum Hudson-Odoi. Daily Mail skriver at London-klubben vil gjøre ham til en av verdens best betalte tenåringer med en lønn på 550 000 kroner i uken - en sum som kan stige til rundt 770 000. Hudson-Odoi har halvannet år igjen av kontrakten med Chelsea, men har ikke villet signere en forlengelse. Bayern München har offentlig uttrykt interesse for kantspilleren.

Chelsea nærmer seg samtidig sluttføring av overgangene til Gonzalo Higuaín og Leandro Paredes, skriver Daily Express.

West Ham har ifølge Daily Mail fått to avslag på Genoas Krztysztof Piatek.

Ifølge Sky Sports ønsker den kinesiske klubben Shanghai SIPG å hente Dimitri Payet fra Marseille for rundt 400 millioner kroner.

Marcus Rashford får betalt for den vanvittige formstigningen. Det hevder Mirror å ha eksklusiv informasjon om at Manchester United vil tilby Rashford dobbel lønn i ny avtale. Angivelig vil 21-åringen få en ukelønn på rundt 1,7 millioner kroner.