Canadas snowboardforbund opplyser at diagnosen ble stilt rett før jul. 24-åringen fra Quebec mister resten av sesongen mens han får behandling.

Parrot vant sølv i slopestyle i Pyeongchang-OL i fjor, og han er femdobbel gullvinner i X-Games.

Parrot gjennomgikk sin første cellegiftbehandling forrige uke.

– De første symptomene dukket opp da jeg til stadighet begynte å klø og klore på huden i høst, sier Parrot til det canadiske kringkastingsselskapet CBC.

– Det var tøft å få nyheten, og det er fremdeles tøft nå. Men først var det tøft for meg å innse at jeg måtte avbryte sesongen. Det kommer ikke til å bli enkelt å være hjemme disse neste månedene, for jeg er vant til å reise på denne tiden.

– Jeg møter nå en ny form for utfordring, og jeg har planer om å gjøre alt jeg kan for å vinne.

(©NTB)