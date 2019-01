Trump-regjeringen vil utvide USAs rakettforsvar

President Donald Trump var selv til stede sammen med militære toppledere da det nye initiativet ble presentert i Pentagon torsdag.

– Vi vil stanse alle missil-oppskytinger fra fiendtlige makter, og også fra land som begår feil, sa presidenten.

«Missile Defense Review 2019» er en sofistikert opptrapping og utvidelse som minner om Ronald Reagans spektakulære og latterliggjorte Star Wars-program på 1980-tallet.

Amerikanske myndigheter hevder teknologien er nødvendig for å oppdage, spore og ødelegge fiendtlige raketter. USAs Missile Defense Agency (MDA) viser til trusselen fra hypersoniske missiler, som Kina og Russland jobber med å utvikle.

Verdensrommet

Slike våpen beveger seg med mange ganger lydens hastighet i lav høyde og endrer retning svært raskt, noe som gjør missilene vanskelig å spore.

MDA vil derfor utvikle en rombasert avskjæringssystem som kan kontre slagkraften i slike våpen.

Planene innebærer den første utvidelsen på ni år av begrunnelsen for rakettforsvaret, som opprinnelig ble etablert med en mulig trussel fra Iran og Nord-Korea i tankene, og slett ikke Russland.

Mye av den nye innsatsen innebærer å gjenoppta arbeid med teknologier som Pentagon jobbet med under den kalde krigen, men som ble droppet da Sovjetunionen kollapset.

Laservåpen

Pentagon ønsker nå å plassere et system av sensorer i verdensrommet som kan spore missiler med en gang de er skutt opp. De vil også se på muligheten for å skyte ned slike missiler med våpen som er utplassert i verdensrommet, ifølge Washington Post.

Forsvarsdepartementet vil også vurdere utvikling av høyenergi-lasere som kan gi USA en mulighet til å ødelegge missiler rett etter at de er skutt opp.

I årevis hevdet USA at rakettforsvaret utelukkende var rettet mot missiler fra land som Iran og Nord-Korea.



Det ble alltid benektet at det var rettet mot Russland, til tross for at deler av systemet ble basert i Øst-Europa, fra Polen til Romania.



Russiske myndigheter har likevel antatt at systemet delvis er rettet mot dem og kritisert det i harde ordelag.

Større forståelse

De nye forsvarsplanene forutsetter støtte fra Kongressen, men etter at Nord-Korea testet sitt første interkontinentale missil, er det i dag langt større forståelse for rakettforsvaret enn det var for Star Wars.



Det ble i sin tid latterliggjort på grunn av den høye prisen og sterk tvil om det i det i det hele tatt kunne fungere.