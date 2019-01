Norge kan fortsatt dra hjem som verdensmestere

I stedet måtte han stole på at det norske forsvaret kunne løse Hansen med aggressivitet og godt samarbeid med målvakt.

Det fungerte dårlig. Torbjørn Bergerud fikk aldri tak på skuddene til Hansen. Og da Berge tok grep for å stoppe Hansen, så fikk en se hvorfor det ikke ble gjort mer for å stoppe Hansen fra start. For da herjet Lauge.

Det er lett å konkludere med at det var bom å si at Sagosen er verdens beste hvis en ser på torsdagens kamp, men jeg står for listen min.

Ser en på prestasjoner gjennom hele sesongen, så mener jeg fortsatt at Sagosen er best. Og om en ser nærmere på Hansens forsvarsprestasjoner torsdag, så er det ikke like sikkert at han får terningkast seks i kampen.

Det er slett ikke umulig at Norge og Danmark møtes igjen i en VM-finale om en drøy uke. Det vil i så fall bli en helt ny kamp. Skulle Bergerud plukke skuddene til Hansen og Sagosen score ti mål, så vil plutselig alle som nå hevder Hansen er best bli stille, mens Sagosens tilhengere igjen vil hylle ham for å være best.

Men det alle kan være enige om, er at de begge to er blant verdens aller beste håndballspillere. Så er det opp til hver enkelt å mene hvem de mener er best.

Det fine med idrett er at man kan lære av sine feil. Norge er på ingen måte ute av VM, og allerede torsdag kveld var Berge i gang med forberedelsene til neste kamp.

Søndag venter Egypt, før Sverige er motstander på mandag. Vinner man de to kampene, vil man trolig være i semifinale med seier over Ungarn på onsdag.

Og så drømmer vi om revansje mot Danmark i Boxen i VM-finalen neste søndag.