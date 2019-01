Spennende offensive relasjoner og etterlengtet selvtillit

Fredag: 140 dager igjen til VM.

Etter en liten tur på La Manga kan jeg bekrefte at stemningen i det norske kvinnelandslaget er som det pleier. Noe som vil si at det er god stemning!

På treninger flyter det. Det scores mål i bøtter og spann, og samhandlingen i det offensive ser utrolig bra ut.

Det er snart to år siden Norge røk hodestups ut av EM, uten å ha tatt et poeng eller scoret et eneste mål.

Trener Martin Sjögrens prosjekt hadde ikke lyktes. Og mye har skjedd etter dette ...

En ting er sikkert, og det er at han nå har ledet dette laget lenge nok til å ha fått satt sitt preg på det.

Umiddelbart etter EM-exiten for halvannet år siden, uttalte Sjögren følgende til TV 2: «Resultatene er uansett viktig, men vi må utvikle noe som kan gi resultater i fremtiden».

Da Norge slo Nederland og kvalifiserte seg til VM i 2018, ble første resultatmål nådd. Nå - her på La Manga - begynner veien mot det store målet, og nå forventer jeg resultatene av denne utviklingen.

Mens Norge stabber rundt i minusgrader, triller ballen lett på flotte gressbaner her i Spania. Men det kladder litt … Skadelisten er lang og flere av de rutinerte spillerne er ute.

Isabell Herlovsen (121 landskamper) er i konflikt med VIF, og kan ikke delta på grunn av sykemelding.

I tillegg er disse ute med skader (antall landskamper i parentes):

Maria Thorirsdottir (31)

Ingrid Moe Wold (56)

Maren Mjelde (132)

Elise Thorsnes (115)

Frida Maanum (13)

En sentrallinje med 468 landskamper totalt vil være viktig å ha med i en ellers urutinert tropp. Det som er positivt er at Martin får sett flere spillere i aksjon på disse to treningskampene i januar.

Men selv med 140 dager til VM, er det uansett ikke så mange dager denne gjengen er samlet. Det er viktig å ha spillere i form, og samlet så mye som mulig, for i et VM teller alle små detaljer. Disse kan trenes på alt nå.

Relasjonene offensivt er spennende og Caroline Graham Hansen ser ut til å kunne være i sitt livs form. Guro Reiten har fått mer erfaring i sin kantrolle, og ser mer trygg ut. Det som da var ekstra gledelig i kampen mot Skottland var samspillet disse to imellom.