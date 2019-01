Danske medier med syrlige Sagosen-stikk

– Jeg er her for å vinne, ikke for å synes synd på andre

​Etter kampslutt fikk Mikkel Hansen, som endte med kruttsterke 14 scoringer, spørsmål om han syntes synd på klubbkameraten før pause.

– Jeg er her for å vinne, jeg er ikke her for å synes synd på andre. Han er en god venn, og jeg tror at han kommer tilbake på sitt vante nivå i neste kamp. Han er en dyktig spiller. Det er ingen tvil om at han kommer ekstremt motivert på banen til neste kamp for å vise at han er bedre, sier Mikkel Hansen til et samlet pressekorps i Herning.

– Alle kan ha en dårlig kamp, avslutter Hansen, som før kampen ble kåret til verdens nest beste spiller på TV 2 Sportens VM-blogg.