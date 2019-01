Kristine Ullebø (21) har studieplanene klare etter bloggkarrièren

Årets Vixen Influencer Awards er over for i år.

Gårsdagens store vinner ble Jørgine Massa Vasstrand (29) som står bal bak bloggen «Funkygine».

Hun stakk av med hele tre priser: «Årets forbilde», «Årets influencer - trening og helse» og «Folkets favoritt».

Vasstrand virket overveldet når hun mottok prisen fra folket, og hun takket blant annet sin ektemann Morten Sundli, familien og Vegard Harm.

På den røde løperen

Ved inngangen til Hotel Christiania krydde det torsdag av influencere fra hele Norge.

Blant dem var Mads Hansen, som tidligere fotballproff var han ikke en selvskreven gjest til gårsdagens begivenhet. Derimot har han blitt en kjent TV-personlighet. Etter at 34-åringen ga ut landeplagen «Sommerkroppen», har han nærmest blitt for A-kjendis å regne.

TV 2 tok en prat med han før prisutdelingen.

– Føler du at du blir kritisert for det du gjør?

– Av fåtallet ja, men av majoriteten, nei, sier Hansen.

Hansen fikk beskjed i forrige uke at han var nominert i tre kategorier: «Årets influencer - underholdning», «Årets influencer» og «årets sterke mening».

Til TV 2 sa Hansen at det fortsatt er surrealistisk.

– Jeg har jo ikke noe å gjøre her jeg, jeg er står så langt på bortebane man kan komme. Fisk på land og rev i hønsegården. Hele remsa, det ser man jo kanskje. Dette er nok en større happening, du ser jo folk som har stylet seg fra klokken to og kommer i den fineste stasen sin, sier Hansen.

– Hva har du gjort for å forberede deg i dag?

– I dag har jeg faktisk spilt en squashkamp mot Norges beste kvinnelige squashspiller og tapte så det sang. Nå skal jeg jo møte Norges beste kvinnelige bloggere, og jeg regner med å tape her og, sier han lattermildt.

– Du har jo yppet med flere av de som er her i dag, hvordan har mottagelsen vært?

– Jeg vil jo anta hvis jeg skulle være så heldig å vinne en pris, så forventer jeg en unison samlet stående applaus fra hele forsamlinga, sier han til TV 2s reporter.

Mads Hansen vant bloggprisen for «Årets sterke mening».

Vil bli lege etter bloggerkarrieren

Kristine Ullebø (21) var ikke nominert til noen priser under årets Vixen Influencer Awards. Hun går under bloggnavnet «Krissy», og ble et kjent fjes i TV 2-serien «Bloggerne», en serie hun lenger ikke deltar i.