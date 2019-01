Enige om ny firepartiregjering

– Vi hadde en klar prioritering om å få gjennomslag for en barneform, for en likeverdsreform og for å løfte de kristne verdiene, sa Ropstad, og tok også med klimaendringer og å kjempe for verdens fattige.

– Det leverer vi på. Regjeringsplattformen har en tydelig KrF-profil med at vi løfter de kristne verdiene som en viktig del av regjeringens politikk, sa Ropstad.

Hareide stemte imot

I minuttene før pressekonferansen var det tydelig fornøyde Frp-politikere som vandret gjennom gangene i hotellet på Gardermoen.

– En gledens dag. Norge får en flertallsregjering, sa Frp-nestor Carl I. Hagen.

– Frp er godt fornøyd med det forhandlerne har fått til, sa Ulf Leirstein.

Venstres representanter virket derimot ikke like fornøyd som de var etter forhandlingene på Jeløya i fjor.

Heller ikke i KrF var begeistringen like stor. I KrFs landsstyre var det et knapt flertall på 19 mot 17 stemmer som stemte for å gå i regjering. Avtroppende partileder Knut Arild Hareide var blant dem som stemte imot plattformen.

FERDIG SOM KRF-LEDER: Knut Arild Hareide ønsket et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet, og stemte nei til å gå i regjering med Høyre, Frp og Venstre. Foto: TV 2

– Jeg tror alle forstår at det var naturlig for meg å stemme i tråd med det som er min overbevisning, sa Hareide til TV 2 etter at den nye regjeringsplattformen var presentert.

Hareide ønsket som kjent et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Sp, men tapte kampen i partiet om retningsvalget.

– Så visste vi at denne uenigheten trenger vi ikke å feie under teppet. Nå har vi gjort et valg. Nå er det endelig. Vi har fulgt opp landsmøtets intensjon, og det har vært en åpen og ryddig prosess. Nå er det landet. Nå skal vi gå videre. Jeg tror min jobb er å vise at jeg kan være med og bygge et samlet parti inn i den tida vi går med å støtte lederskapet som nå er der med Olaug og Kjell Ingolf.

Maratonmøter

​Den politiske plattformen for en ny firepartiregjering skulle torsdag godkjennes av Høyre, Frp, Venstre og KrF. Ledelsen i de fire partiene satt isolert i separate møterom på hoteller på Gardermoen fra klokken 14.

Ifølge TV 2s kilder var de første møtene ferdige ved 19-tiden. Høyre, Frp og Venstre gjorde seg ferdig først, mens KrF trengte noe mer tid.

Ingen representanter fra partiene kom med noen uttalelser før alle partiene var ferdige og deres forhandlingsledere stilte på en felles pressekonferanse.

Taxfree-seier for Frp

Hemmeligholdet har vært omfattende under torsdagens møtevirksomhet, men noen drypp lekket ut om innholdet i regjeringsplattformen.

Barnetrygden øker for alle som har barn under seks år.

Ordningen med å veksle inn tobakkskvoten i alkohol i taxfree-handel består.

Frp har også fått gjennomslag for å redusere eiendomsskatten.

Etter at regjeringsplattformen ble presentert, er det også klart at blant annet elbil-folket kan glede seg. Dette er noen punkter partiene er enige om: