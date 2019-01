Store redningsmannskaper søker fortsatt etter den to år gamle gutten som falt ned i en over 100 meter dyp og trang brønn i Spania søndag. En av ekspertene på stedet sier til Reuters at mannskapene trenger minimum to døgn for å nå gutten.

Ifølge mannskapene er redningsoperasjonen svært vanskelig da brønnen har en bredde på kun 20 centimeter.

– Det viktigste her er å komme til gutten. Vi må nå ham enten horisontalt eller vertikalt for å komme i nærheten av der han er nå, sier Juan Escobar til medier som er på stedet, ifølge Reuters.

– Det er veldig komplisert å fullføre dette arbeidet innen to dager, sier Escobar videre.

Gutten falt ned i en over 100 meter dyp brønn som ble boret opp i desember i Totalan som ligger ved byen Malaga. Brønnen var ikke dekket til, og gutten skal ha falt nedi da han lekte.

Un operativo formado por efectivos de varios cuerpos tratan de rescatar desde las 14 horas a un niño de dos años que ha caído en un pozo de unos 150 metros de profundidad en el municipio malagueño de Totalán. pic.twitter.com/hksU9ejW6U — Aragón Radio (@aragonradio) January 13, 2019

Funnet godteripose og hår.

Under redningsaksjonen har redningsarbeidere funnet en godteripose som babyen skal ha hatt med seg da ulykken skjedde. Onsdag skal de ha funnet hårrester hvor det blitt avklart gjennom en DNA-undersøkelse tilhører gutten.

Familien, med den to år gamle gutten, var i området Dolmen de la Corona, hvor de tilbrakte dagen på et av familiemedlemmenes eiendom.

Familien skal ha sett toåringen falle ned i hullet i bakken uten at de rakk å gjøre noe for å stoppe det, har flere spanske aviser skrevet.

Tror på lykkelig slutt

Selv om det ikke har vært noen livstegn siden søndag, er myndighetene sikre på at historien vil ende med at familien blir gjenforent med gutten i live.

– Vi vil ikke stoppe før vi har reddet gutten. Vi er sikre på at vi kan fortsatt få gutten ut mens han er live, sier Maria Gamez, talsmann for myndighetene i Malaga til mediene på Totalan torsdag.