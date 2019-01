En 60 år gammel livmor forbløffer leger over hele verden

Malin Stenberg trodde hun aldri kunne få barn. Takket være et vellykket eksperiment, er hun nå mor til fire år gamle Vincent.

I lørdagens avsnitt av Skavlan, snakker Stenberg ut om det å være første kvinne i verden til å føde et barn etter en livmortransplantasjon.

Sjokkbeskjeden

Stenberg fikk som 16-åring vite at hun var født uten livmor.

— Jeg kjente en stor skam over å være annerledes enn venninnene mine, forteller hun.

40-åringen sier beskjeden endret bildet hun hadde av seg selv, og planene hun hadde for fremtiden.

— Det jeg gjorde var, nesten som et selvforsvar, å bygge opp argumenter rundt fordelene av et liv uten barn. Reise, være fri, satse på min karriere i stedet. Og alt dette var jo litt som et overlevelsesinstinkt, for den store sorgen var jo der.

Lette etter livmor

Etter å ha møtt gynekologen Mats Brännström på en informasjonskveld om livmortransplantasjon, bestemte Stenberg seg for å melde seg som testperson.

Brännström hadde forsket på transplantasjonen i ti år, og testet den på en rekke dyr, men ingen hadde forsøkt å gjennomføre kirurgien på mennesker. Nå gjaldt det bare å finne en donor.

— Ellers har jeg vanskeligheter med å be folk om en tjeneste, for eksempel å vanne blomstene når jeg er bortreist. Nå skulle jeg løfte opp røret og spørre: «Kan du tenke deg å gi bort livmoren din?» Det var noen vanskelige samtaler å ta, forteller Malin Stenberg.

Etter å ha snakket med familien om transplantasjon, fikk hun plutselig en henvendelse fra en 60 år gammel venn av moren sin.

— Og hun kastet ut av seg at «jeg trenger ikke min livmor», smiler Stenberg.

Fikk blødninger

Transplantasjonen tok mye tid, og var krevende, men svært vellykket. For første gang i livet hadde den da 35-åringe Malin Stenberg en livmor.

Men etter seks til syv uker skulle gleden bli til engstelse.

— Da oppdaget jeg at jeg hadde fått en stor blødning. Jeg ringte fortvilet til gynekologen min, og gråt nesten i telefonen. Men jeg møttes av latter. «Så bra! Det er din mens!», ler Stenberg.

Nytt liv med livmor

Etter ett år med livmoren på plass, kunne leger endelig sette inn et embryo. Men gynekologen Mats Brännström forteller at det var liten tro på at Stenberg faktisk skulle bli gravid.

— Man tiner jo opp embryoet. Første, andre og tredje overlevde ikke. Det siste som ble innsendt skulle inneholde fire celler, men en av cellene døde, så det var bare tre celler. Og slimhinnen skal egentlig være tykk og fin, men her var den tynn, så vi sa at: «dette her tror vi ikke på», forteller Brännström.