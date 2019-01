Fikk Hansen-bank i intens naboduell

​Stengte buret i starten

​Niklas Landin åpnet bra i Danmark-buret. Dermed tok det fire minutter før Norge klarte å overliste målvakten. Eivind Tangens 1-1-mål kom først etter fire minutter.

Men like etterpå fikk keeperen vist seg frem igjen da han reddet Sagosens straffekast. Torbjørn Bergerud kom ikke like godt i gang. Dermed ledet danskene 6-4 etter ti minutter.

Norge slet med å ta igjen den danske ledelsen, og flere utvisninger gjorde jobben vesentlig vanskeligere.

Hansen herjet, Sagosen slet

​Der danskene var flinke til å stoppe Sagosen, slet nordmennene mer med å stagge den danske stjernen Mikkel Hansen. De to klubbkameratene har fått mye oppmerksomhet i forkant av torsdagens oppgjør. I førsteomgangen var det ingen tvil om hvem som kom best ut av det. Den langhårede dansken scoret syv ganger, mens Sagosen ble stående med null fulltreffere etter de første 30 minuttene. Dermed ledet Danmark 17-14 i Herning.

– Duellen mellom Sagosen og Hansen ble ikke noen duell i det hele tatt. Sander ble tatt helt ut av det og lyktes ikke med noe. Han får to spillere på seg hele tiden, og da blir det vanskelig, sa TV 2-ekspert Bent Svele i pausen.

– I tillegg vant Danmark målvaktsduellen med god margin. Når begge de duellene går i dansk favør, blir det veldig vanskelig for Norge.

Hansen fortsatte storspillet

​I starten av andreomgangen ble Sagosen sittende på benken. Samtidig økte Hansen den danskene ledelsen med ytterligere to kjappe mål.

– Jeg tror ikke vi slår Danmark med Sagosen på benken. Jeg tror at han må inn, også må han levere en helt annen omgang enn den første, sa TV 3-ekspert Kristian Kjelling.

Etter 39 minutter tok Christian Berge timeout etter en fryktelig start på omgangen. Samtidig ble det et keeperbytte for Norge. Christensen leverte tidlig en god redning, men Norge trengte så mye mer. Etter 45 minutter ledet danskene 25-17.

Så våknet Sagosen

​Etter 45:30 noterte Sagosen seg for sin første scoring i kampen. Han gjorde også forarbeidet da Bjarte Myrhol reduserte til 25-19. Danskene fikk et langt scoringstørke, og da Sagosen minsket den danske ledelsen til fem mål etter 51 minutter.

To kjappe Sagosen-mål gjorde at danskene kun ledet 26-22 med syv gjenstående minutter. Tre mål av Norge gjorde at avstanden kun var to mål med tre minutter igjen på klokken. Men da Hansen satte inn sitt 14. mål for kvelden og sendte danskene opp i 28-25, ble det tøft. Til slutt vant Danmark 30-26.

– Mikkel Hansen elsket å spille her. 14 mål sier alt, sier TV 2-eksperten.

Gøran Johannesen ble Norges toppscorer med fem mål.