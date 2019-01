TV 2-ekspert etter Graham Hansen-show: - Jeg har ikke sett henne i så god form før

Norge - Skottland 3-1

Med kapteinsbindet rundt armen viste Caroline Graham Hansen seg for alvor fram da Norge innledet VM-året med å slå Skottland 3-1 på La Manga.



23 år gamle Graham Hansen vartet opp med en nydelig 1-0-scoring og avsluttet det hele med å styre inn 3-1 som ble sluttresultatet.

Dessuten virket Wolfsburg-proffen kvikk og rask ellers i oppgjøret. I andreomgang var hun blant annet bare et tverrliggertreff unna nok en scoring.

På tribunen satt tidligere landslagsstjerne Solveig Gulbrandsen, nå TV 2 ekspert, og var tydelig imponert.

- Jeg vil si at jeg ikke har sett Caro i så god form før. Dette var veldig lovende. Hun virker godt trent, har bra driv og spiller dessuten de andre gode, skryter Gulbrandsen.

- Ingen spisskrise

Selv var landslagskaptein Graham Hansen ydmyk da hun fikk overbrakt skrytet etter kampen.

- Det der tar jeg med knusende ro! Det var gøy å spille, og tatt i betrakning at det fortsatt er preseason, så føler jeg fortsatt at jeg har en del å gå på når det kommer til freshness og samhandling med laget. Men det var gøy å spille i dag, gjentar tomålsscoreren.



At andre må tre fram i fraværet av Ada Hegerberg og Isabell Herlovsen, er det ingen tvil om.

- Det er kjempeviktig at andre tar ansvar. Muligheten er til stede for andre å stå fram, og det synes jeg Caro gjorde i dag, sier Gulbrandsen.

Mot Skottland sto Norges spisser for samtlige tre mål.

- Vi er avhengig av at vi som lag scorer mål. Lise fortsetter jo å score for oss. Det er ikke noe spisskrise, for å si det sånn, sier Graham Hansen.

God start for Norge

På La Manga fikk Norge en pangåpning signert det som kan bli et nytt radarpar i Guro Reiten og Caroline Graham Hansen.

Guro Reiten dro seg fri i mellomrommet, trillet ballen vakkert til Graham Hansen som på elegant vis chippet inn 1-0.

Norge var klart best i åpningen, og bare minutter senere kunne Lisa-Marie Karlseng Utland øke til 2-0 etter.

Norge var langt nærmere 3-0 enn Skottland var scoring før pause, men flere mål ble det ikke til halvtid.

Straffe ga kampen ny giv

Norge-dominansen fra førsteomgang uteble litt etter hvilen, og ni minutter ut i omgangen laget Ina Gausdal et straffespark som Caroline Weir satte i mål.

Norge klarte aldri å gjenskape det store overtaket man hadde i førsteomgang, men hadde samtidig veldig god kontroll bakover mot en annen VM-klar motstander.