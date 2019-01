Ifølge Dagens Næringsliv står det i regjeringsplattformen at man skal videreføre taxfree-endringen som ble gjennomført i 2014. Endringen innebar at tobakkskvoten kunne byttes i alkohol.

Regjeringspartiene tapte denne saken i Stortinget før jul, da KrF gikk sammen med den øvrige opposisjonen og sørget for at regjeringen gikk på et nederlag.

Saken vekket harme i Frp, ikke minst fordi det skjedde samme dag som det ble inngått budsjettforlik i Stortinget.

Saken skapte så mye misnøye i Frp at hele ni stortingsrepresentanter stemte mot budsjettforliket.

– Samarbeid handler ikke om å stikke kniver inn i dem man skal samarbeide med, sa Siv Jensen etter taxfree-nederlaget.

Stor symbolverdi

– Akkurat mens Kjell Ingolf Ropstad satt og forhandlet budsjettforlik med regjeringspartiene på vegne av KrF, gikk partiets andre nestleder Olaug Bollestad sammen med resten av opposisjonen og fjernet muligheten for å veksle tobakkskvoten i to ekstra vinflasker, sier TV 2s kommentator Aslak Eriksrud.

– Endringen som Siv Jensen fikk innført i 2014 var en symbolsk viktig seier for Frp. Frps stortingsgruppe lovte revansje, og det har de fått om Dagens Næringslivs kilder er riktige, oppsummerer han.

Ja eller nei til plattformen

Torsdag klokken 14 møttes ledelsen i de fire partiene for at de hver for seg skulle diskutere og ta stilling til regjeringsplattformen som er utarbeidet på Granavolden Gjæstgiveri.

Ved 20-tiden erfarer TV 2 at Høyre, Venstre og Frp er ferdige med sine møter, men ingen representanter fra de fire partiene kommer til å si noe før alle er ferdige.

De fire partiene sitter i lukkede møter uten tilgang på mobiltelefon.

Det er varslet en felles pressekonferanse på Thon Hotel Airport når resultatet av de interne drøftingene er klart.

Mulig abort-trøbbel

TV 2 kunne tidligere torsdag erfare at KrF fått gjennomslag for en innstramning på tvillingabort. Det smerter spesielt for Venstre.

Abid Raja sa til TV 2 at Venstre har lite å gå på i abortsaken, og Unge Venstres leder Sondre Hansmark la ikke skjul på at han kunne komme til å stemme imot regjeringserklæringen.

– Ja, jeg har varslet partiet at jeg kan komme til å stemme imot dersom vi får en regjeringserklæring som strammer inn på abortrettigheter, sa Hansmark.