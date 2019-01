​Ingrid Syrstad Engen er kvinnelandslagets ferskeste utenlandsproff. Like før jul signerte 20-åringen for Wolfsburg, men midtbanespilleren knytter seg først til den tyske storklubben etter sommerens fotball-VM.

– Mye av det handler om VM. Da jeg fikk tilbudet fra Wolfsburg, så følte jeg kanskje det var litt for tidlig å gå nå. Jeg ønsker å være best mulig forberedt til VM, og da føler jeg at det er riktig å bli i LSK der jeg vet at jeg har en utrolig bra hverdag som jeg fortsatt kan utvikle meg i. Jeg vet hva jeg får, så har jeg Wolfsburg å glede meg til etterpå, sier Syrstad Engen til TV 2.

Dessuten legger hun ikke skjul på at et Champions League-eventyr med LSK, der Barcelona venter som neste utfordring, frister.



Og ikke minst, som du kan i se i reportasjen over, kan hun terpe ytterligere litt på tysken.

– Men jeg fikk en femmer i tysk på skolen, da! Så den bør ikke være så aller verst, sier hun.

– Hun har et internasjonalt snitt

I løpet av det siste året har fotballkarrieren til trønderen virkelig skutt fart. Hun signerte for Lillestrøm foran fjorårssesongen. I mars debuterte hun på landslaget.

Nå, et halvt år før VM, er hun en bærebjelke på det norske landslaget, ifølge TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

– Ingrid har et internasjonalt snitt over seg. Hun blir uten tvil en viktig spiller for Norge under sommerens VM, mener Gulbrandsen.

Landslagssjef Martin Sjögren bruker store ord om midtbaneprofilen.

– Hun har det som skal til for å bli en av... hun kan virkelig bli en toppspiller ute i Europa, sier Sjögren.



Syrstad Engen innrømmer selv at stegene hun har tatt det siste året er litt surrealistisk.

– Jeg har utviklet meg så mye på kort tid, og jeg må kanskje klype meg litt i arma for det som skjer. Men jeg føler samtidig at jeg tar steg for steg og at jeg er klar for det som venter meg nå, sier hun.

20-åringen spilte hele kampen da Norge vant 3-1 i årets første treningskamp torsdag. Da var det Caroline Graham Hansen som stjal showet, mens Syrstad Engen hadde en mer anonym rolle.

– Det var godt å starte året med en seier, sier Syrstad Engen til TV 2.

​