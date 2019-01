Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

Den 24-årige skotten har vært en svært viktig brikke for Jürgen Klopp denne sesongen.

– Det var en «no-brainer» for meg. Jeg vil bli værende her. Med en gang tilbudet kom på bordet, ble det signert så raskt som mulig, sier venstrebacken.

Etter overgangen fra Hull i 2017 har Robertson spilt 56 kamper og scoret ett mål for Liverpool.​

– Det har vært en glede å bli kjent guttene og hele støtteapparatet. Det beste med jobben er at man elsker å komme her hver dag, og det gjør jeg her, sier Robertson, som nylig ble utnevnt til landslagskaptein for Skottland.

Etter 22 spilte serierunder leder Liverpool Premier League med fire poeng ned til Manchester City. Lørdag venter Crystal Palace på Anfield.

– Jeg håper at vi kan oppnå suksess som lag i løpet av denne kontraktstiden. Denne klubben krever trofeer og det har nok gått for lang tid uten det, sier forsvareren.

Ifølge Sky Sports har den nye kontrakten en varighet på fem år.

Manager Jürgen Klopp er strålende fornøyd med at nøkkelspilleren har signert. Han forteller også at forhandlingene gikk lekende lett.

– Jeg tror at av alle kontraktsforhandlinger jeg har vært med på, ble denne blitt gjort omtrent på rekordtid. Vi kan trygt si at Robbo ikke nølte et sekund da vi snakket om å forlenge kontrakten, sier Klopp.

– Han kommer kanskje fra Glasgow, men alt ved ham skriker Liverpool. Det har vært fantastisk å se måten han har vokst, utviklet og forbedret seg på, sier tyskeren.