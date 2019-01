Hvorfor er det ingen som smiler?

Det ble nok ikke helt som Erna Solberg og strategene hadde tenkt. Helst skulle de presentert enigheten om drømmeregjeringen hennes med et litt finere bakteppe.

De så nok for seg fire smilende partiledere utenfor et gjestgiveri, omgitt av idylliske omgivelser: Hadeland dekket av et hvitt teppe av snø.

Granavolden-plattformen.

Det ble for krevende å samle de partiene på den måten. I stedet ble det Gardermoen.

Fire trøtte tryner.

Flyplasshotellplattformen.

Ingen har noen sinne ønsket å være på et flyplasshotell. Man er der fordi man må. Flyplasshotell er kompromiss, det minste av ondene. Konferanser på flyplasshoteller eksisterer bare så flest mulig skal få være med, for så lav pris som mulig.

I likhet med flyplasshoteller er regjeringsplattformen et kompromiss basert på motvilje.

Rett nok prøvde partilederne å skryte av gjennomslag. Barnereform! Bedre på klima! Reduserte bompenger! En liten seier på abort!

Men det ble aldri jubel.

Stemningen på Gardermoen var ikke lystig. I KrF var motstanden størst. Frp har kanskje størst grunn til å være fornøyd, men det var kanskje ikke så lenge. Selv om innholdet er veldig likt resultatet fra Jeløya i fjor, var energinivået hos Venstre mye lavere enn det var for et år siden.

For denne gangen har regjeringsforhandlingene handlet mer om hva man er mot enn hva man er for. Det har vært en kamp om å hindre de andre partiene i å få gjennomslag.

Hvis forhandlerne har fått tilsendt ønskelister fra medlemmene, har de nok bestått mest av nei til abortinnstramming, nei til mer innvandring, nei til strengere innvandringspolitikk, nei til høyere avgifter, nei, nei, nei!

Partiene brukte lengre tid enn planlagt på å diskutere plattformen. De måtte vel gå gjennom med lupe i frykt for at de hadde blitt lurt av motparten. Og da de kom ut for å legge den frem, ble det fort mest oppmerksomhet rundt tap og unngåtte tap.

Paradoksalt nok ville en regjering som denne hatt et bedre utgangspunkt i 2013. Da hadde de fire partiene vunnet en klar seier. De hadde hatt et budskap om at borgerlig flertall skulle gi borgerlig regjering, og på valgnatten kunne alle smile og si morna til Jens.

Den gangen var det optimisme og selvtillit.

Nå, ett år etter at de gikk inn i regjering, har Venstre gått i dvale under sperregrensen.