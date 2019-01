Kveldens Vixen Influencer Awards er i gang. Flere av Norges toppbloggere er samlet for å feire fjorårets mest populære influencere.

Blant dem er Ulrikke Falch og Kristin Gjelsvik (32). Sistnevnte annonserte samme kveld at hun og kjæresten Dennis venter barn i april.

Kveldens gjester

«SKAM»-stjernen Ulrikke Falch ankom kveldens utdeling med kjæresten Henrik, kjent fra serien «Ex on the Beach».

Falch har brukt berømmelsen til å engasjere seg mot kroppspress via sosiale medier.

Kristin Gjelsvik er også kjent for å kritisere hvilken påvirkning bransjen kan ha på ungdommer i dagens samfunn. Både når det kommer til retusjering av bilder og tilbud på Botox eller såkalte fillers i leppene.

Kom i Røkkes gamle dress

Nyopererte og nominerte Sophie Elise Isachsen glimter derimot med sitt fravær i kveld. Det gjorde også Anniken Jørgensen, som stakk av med årets første pris.

En som møtte opp i kveld var influencer Martine Halvorsen, nominert til «Årets sterke mening».

Hun var ikledd en brukt dress med dyp utringning. Dressen har tilhørt forretningsmannen Kjell Inge Røkke.

– Dressen har tilhørt en ekte mann, og nå tilhører den en ekte kvinne, sa Halvorsen til TV 2.

Deltok ikke i fjor

Falch og Elvejord Borg så ut til å nyte hverandres selskap under kveldens utdeling. Influenceren forteller TV 2 hvorfor hun valgte å møte opp under årets prisutdeling.

– For meg er det egentlig ikke et spørsmål. Jeg hadde lyst til å være her i dag for å støtte oppom de forbedringene som er gjort. For det er jo ikke så svart hvitt i denne debatten. Det her er en feiring av masse bra folk, og det har jeg lyst til å være en del av, sier Falch.

– Hva tenker du om endringene som er gjort i bransjen, og tenker du det er flere ting influencere kan skjerpe seg på?

– Jeg tror man må separere hva Vixen Influencer Awards er, og hva influencere i Norge har av oppgaver, når det kommer til den innflytelsen man har kan gjøre.

Ulrikke Falch synes det er bra at flere gutter har blitt en del av Vixen Influencer Awards, men når det kommer til spesifikke endringer har 22-åringen ingen kommentar.

Falch bruker sosiale medier til å høyne oppmerksomheten rundt kroppspresset jenter og kvinner opplever i dagens samfunn. Men det kan sies at responsen ikke alltid er positiv.

– Responsen er blandet, men det tror jeg er et godt tegn. Så lenge man vekker følelser, enten de er positive eller negative, så gjør det en forskjell.

– Hvordan takler du kritikken?

– Jeg ligger i armene til Henrik, og han trøster meg, sier hun lattermildt til TV 2s reporter.