I 1977 var russiske Lada klare for en skikkelig revolusjon. De lanserte offroaderen Niva, deres første bilmodell som ikke var basert på en Fiat. Riktignok var det mye gammel Fiat-mekanikk under skallet, men design og firehjulstrekk-system var Ladas eget.

Den lille offroaderen ble umiddelbart en suksess. Særlig hjemme i Sovjetunionen (som det het den gangen), men også på en rekke eksportmarkeder. Her hjemme fikk Niva svært god mottagelse – og snart en sterk posisjon som en enkel og røff liten bil med svært gode terrengegenskaper. Til en hyggelig pris.

Forsvant tilbake til Russland

Særlig på 80-tallet var dette et vanlig innslag på norske veier. Så falt salget, samtidig som ikke alle eksemplarene ble like godt tatt vare på.

I perioder forsvant også mange eldre Ladaer tilbake dit de kom fra, nemlig Russland. De hadde blitt så billige i Norge at det lønnet seg å kjøpe dem opp her – og sende dem dit. Noen ble helt sikkert pusset opp igjen, mens andre fikk nytt liv som delebiler.

Det er en medvirkende faktor til at det kan være langt mellom fine og veholdte Lada-eksemplarer på norske veier. Derfor er det heller ikke så ofte det dukker opp et tilsynelatende pent eksemplar av Niva i bruktmarkedet. Men det har det gjort nå.

Dette var siste modell – før de forsvant fra Norge

Niva i velkjent positur, dette er virkelig en habil offroader.

Samme eier i 18 år

Total Autoservice i alpinbygda Oppdal har nemlig lagt ut en 1996-modell med 187.292 kilometer på telleverket. Prisantydning? 39.000 kroner.

– Stort sett originallakken, som fortsatt er fin! Pene stoler (originale) og interiør. Eier har hatt bilen i sitt eie siste 18 år. Selges på grunn av tapt førerett. Bilen oppleves som god å kjøre, uten mye støy, heter det i annonsen.

Her legges det heller ikke skjul på at bilen har noe rust. Tvert imot: En rekke bilder er tatt med tanke på å avdekke det som er av dette. Alltid betryggende på en såpass gammel bil.

BMW spøkte med det – Lada bare gjorde det! ​

Interiøret var strengt tatt umoderne allerede da det kom på markedet første gang.

Se hele annonsen og alle bildene her:

Grovbygget

Ellers er det ikke ofte vi ser en Niva som virker så hel og pen. Den tidsriktige dekoren virker også til å være i god stand. Ingen tvil om hva denne bilen heter, når du ser den fra siden!

Hva var det så som kjennetegner Niva? Jo, de som har kjørt Niva på landevei, eller kanskje enda verre motorvei, vet at det på ingen måte er hjemmebane for denne bilen. Her er det fint lite komfort å snakke om og bilen bærer preg av å være grovbygget.

Designet er enkelt og svært ujålete, Niva er virkelig noe for seg selv.

Klassikerstatus

Men hva gjør vel det når du kan kjøre ring rundt store, tunge og dyre SUV-er i terrenget? Niva-eierne har som regel et lidenskapelig forhold til bilene sine og elsker Nivaen slik den er.

Biler som ikke er ihjelkjørt eller har fått altfor mye juling i terrenget, er nå på vei opp i pris. Heldigvis har Lada et godt entusiastmiljø i Norge, folk som vet å ta vare på bilene. Niva er i ferd med å få klassikerstatus. Derfor er det nok ikke dumt å sikre seg et eksemplar nå.

