Greta (16) sint i møte med internasjonale klimapolitikere: — En femåring kan forstå det

Greta Thunberg (16) forteller i lørdagens episode av talkshowet Skavlan at hun kjefter på foreldrene sine hvis de kjøper nye ting. Selv har hun sluttet med både å shoppe og å fly. Hun har dessuten blitt veganer.

Opp mot valget i Sverige i fjor høst, satte Thunberg seg foran Riksdagen med et håndmalt skilt og et krav om at politikerne skulle ta klimatrusselen på alvor.

Nå er hun invitert til klimatoppmøtet i Davos for å blant annet sitte i panel med rockestjernen og aktivisten Bono.

Tar det ikke på alvor

Som femtenåring talte hun på klimatoppmøtet i Polen foran politikere fra hele verden.

— Men det er ganske deprimerende å være der. Vår fremtid hviler i deres hender, og de virker ikke å ta det på særlig stort alvor, og da blir man ganske mørkredd. I matsalen spiser alle hamburgere for eksempel. Det skjer ikke så mye. Det er mest snakk, forteller hun om erfaringen.

16-åringen mener likevel at løsningen på krisen er klar og tydelig. Faktisk sier hun at en femåring kan forstå problemstillingen.

— Vi må stoppe utslippene, det er svart-hvitt. Enten setter vi i gang en kjedereaksjon som utløser hendelser utenfor menneskelig kontroll, ellers så gjør vi ikke det.

Selv virker Greta Thunberg å leve som hun lærer. I neste uke begir hun seg ut på en 65 timers togtur for å delta på klimatoppmøtet i Davos.

Fikk ikke fly

Livet ble aldri det samme igjen etter at en åtte år gammel Thunberg lærte om klimatrusselen på skolen. Det ble det heller ikke for foreldrene hennes.

— Jeg fikk mine foreldre til å slutte å fly for noen år siden, og siden mamma var avhengig av å fly i forbindelse med jobben, så byttet hun karriere. Nå gjør hun musikaler i Stockholm i stedet, smiler hun.

Moren, Malena Ernman, hadde tidligere jobbet som operasangerinne og reist mye med arbeidet. Nå kan Thunberg fortelle at foreldrene har blitt flinkere til å shoppe mindre, men at det fortsatt hender de kommer hjem med noe nytt.

— Forsøker de å holde det skjult for deg?

— Ja, men det er vanskelig å gjemme ting for meg, jeg ser når folk lyver. Og da må de fortelle, og så kjefter jeg på dem, sier hun.

Gamle julegaver

Greta Thunberg forteller at hun er bestemt på at hun ikke vil ha presanger på julaften, fordi hun vil kutte forbruket. Hun sier likevel at familien ikke klarer å dy seg, selv om hun tydelig sier ifra at hun ikke vil ha noe.