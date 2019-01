Mourinho med kryptiske uttalelser

Det har vært stille fra José Mourinho etter han forsvant ut dørene på Old Trafford i desember. Torsdag var han gjest hos beIN Sports under deres dekning av Asiamesterskapet.

– Noen ganger kommenterer man hva man ser, men man vet ikke hva som foregår i kulissene, og det påvirker hva man sier. Det er en viktig ting.

Manageren har tidligere uttalt at forrige sesongs andreplass med United var en enorm prestasjon. Det benyttet han muligheten til å gjenta.

– Jeg mener at en av mine største prestasjoner i min karriere var å komme på andreplass med Manchester United i Premier League forrige sesong.

– Da kan dere si at «denne fyren er gal, han har vunnet 25 titler, men sier at en andreplass var en av hans største bragder i fotball». Jeg fortsetter å gjenta det, for folk vet ikke hva som foregår bak kulissene, fortalte Mourinho.

Portugiseren gikk ikke i detalj om den stormfulle perioden i Manchester United. Tidligere denne uken meldte britiske medier at Mourinho skal ha fått munnkurv av klubben mot å uttale seg om sparkingen. Det skal ha vært en klausul i sluttpakken.

– Manageren er der for å trene spillerne, ikke opprettholde disiplinen

​Under seansen i studio snakket Mourinho også mye om spillermakt i dagens fotball.

– Jeg husker da Sir Alex Ferguson solgte David Beckham til Real Madrid. Da sa Ferguson følgende: «Den dagen en spiller er viktigere enn klubben, er det farvel.» Slik er det ikke lenger.

Mourinho er klar på hva som er managerens ansvar, og hva som ikke er det.

– Måten å løse det på, er at spillerne finner en balanse, og den må skapes i relasjonen mellom spilleren og manageren. Manageren er der for å trene spillerne, ikke for å opprettholde disiplinen til en hver pris.



– Strukturen må være på plass for å beskytte manageren, og for at spillerne føler at alt er på plass og at de ikke kommer i en situasjon der de føler seg mektigere enn de pleide å være.

– Man må dele makten mer

​55-åringen snakket også mye om hvordan generasjonene av fotballspillere har forandret seg.