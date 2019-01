«Annijor» stakk av med første pris

I gangene på Hotel Christiana i Oslo er landets mest populære influencere samlet for å hylle seg selv. Det er duket for en helaften i spenning under årets Vixen Awards.

Kveldens utdelingen vil kåre Norges mest populære influencere i året som har gått.

Kåringens gjeveste priser er «Årets influencer» og «Folkets favoritt».

Oppsiktsvekkende

Kveldens kanskje mest oppsiktsvekkende nominasjoner går til TV-personligheten Mads Hansen (34).

Etter at 34-åringen slapp fjorårets landeplage «Sommerkroppen», har det stormet rundt den tidligere fotballspilleren.

Hansen har fått mye oppmerksomhet, både negativ og positiv, etter å ha haslerert med bloggere over lengre tid. Han har særlig påpekt retusjering av bilder og de plastiske operasjonene til flere av Norges største influencere.

Det er derfor knyttet ekstra spenning rundt årets prisutdeling. Han kan nemlig vinne hele tre priser: «Årets influencer: underholdning», «Årets sterke mening», og «Årets Influencer».

ÅRETS VINNERE OG NOMINERTE:

Årets influencer: beauty

Agnes Lovise

Eveline Karlsen

VINNER: Tim Kristian

Emilie Tømmerberg

Årets influencer: mote

Madeleine Pedersen

Darja Barannik

VINNER: Anniken Jørgensen

Wanda Mashadi

​Nina Sandbech

Årets influencer: livsstil​

Vegard Harm

Emma Ellingsen

VINNER: Mina Jacobsen

Caroline Berg Eriksen

Komikerfrue - Marna Haugen Burøe

Årets influencer: underholdning

VINNER: Herman Flesvig

Mads Hansen

Kevin Vågenes

Stina Talling

Tusvik & Tønne

Årets influencer: interiør

VINNER: Halvor Bakke

Marthe Bø

Amalie Fagerli

Franciskas Vakre Verden - Franciska Munck-Johansen

Fjordfiskerenhjem - Nina Skjærli