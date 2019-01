Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

Forsvareren har signert en fireårskontrakt med moldenserne. Bjørnbak kommer fra Bodø/Glimt, der han også var kaptein de siste sesongene.

– Jeg er veldig glad for å være her. Molde er en veldig fin klubb med flott historie og en vinnerkultur som jeg vil bli en del av. Jeg ønsker å lære å vinne her, og så ønsker jeg å vinne store trofeer. Det er naturlig når man er med og konkurrerer, så ønsker man å vinne. Andreplass er en liten nedtur. Vi går for gull, sier nysigneringen til moldefk.no.

26-åringen scoret fire mål på 29 kamper i forrige Eliteserie-sesong.

– Jeg vet hva jeg er god til, samtidig som jeg kjenner mine begrensinger. Først og fremst er jeg en kriger som liker å ta tak i duellspillet og gjøre ting enkelt. Jeg kjenner at jeg er klar for nye oppgaver, og dette føltes veldig rett akkurat nå, sier Bjørnbak.

– En av Eliteseriens beste stoppere

​TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener at nordlendingen har markert seg som en av de beste midtstopperne i Eliteserien.

– Han har utviklet seg veldig bra og er blitt en av Eliteseriens beste stoppere. Han er veldig god offensivt og har en god og presis høyrefot. Han er rolig med ballen, sier Mathisen.

Sørlendingen tror også at Bjørnbak gå godt i tospann med Vegard Forren.

– Han og Vegard Forren er et stopperpar som kan bli vanskelig å møte for motstanderne. Molde har veldig mange gode stoppere, så det er ikke gitt at han blir førstevalg, men Bjørnbak kommer til å få spille mange kamper. Det er en bra signering av Molde og et fint steg for Bjørnbak, sier Mathisen.

– Molde har tenkt til å kjempe om gull

​Molde signerte Eirik Ulland Andersen tidligere denne uken. Det er også bare et halvt år siden Magnus Wolff Eikrem kom hjem. Nå mener TV 2-eksperten at Molde blir Rosenborgs tøffeste konkurrenter i 2019.

– Molde har tenkt til å kjempe om gull i 2019. Det applauderer vi, for vi har savnet dem i gullkampen de siste årene. I fjor handlet det om Rosenborg og Brann, og i 2017 var de langt borte fra Rosenborg. Molde blir Rosenborgs klart tøffeste motstander i gullkampen i år, sier Jesper Mathisen.