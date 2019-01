Det bekrefter VIF på sin hjemmeside. Vingen har signert en treårskontrakt med Oslo-klubben.

– Jeg er veldig glad for å få denne muligheten, og gleder meg stort til å spille for Vålerenga. Jeg er klar for å ta denne klubben opp dit den hører hjemme, sier Vega til vif-fotball.no.

– Jeg vet at dette er et godt lag med mange gode spillere, og jeg håper å kunne bidra til at vi tar nye steg. Jeg er vant til å kjempe for alt, så hvorfor ikke kjempe om å få Vålerenga tilbake til toppen, sier han.

Lite tillit i Brann

​Costaricaneren har spilt i Brann siden 2016. I løpet av tiden i Bergen har vingen spilt 54 kamper og scoret 14 mål. Vega har også tolv landskamper for Costa Rica.

26-åringen fikk ikke mye tillit av Lars Arne Nilsen i løpet av 2018-sesongen, men på tampen fikk teknikeren flere muligheter. Han markerte seg blant annet med en pen scoring i 1-2-tapet mot Rosenborg.

– Når Vega ønsker å få mer spilletid, skjønner jeg godt at han reiser til Oslo. Han har glimtvis sett bra ut, men han har levert veldig varierende. Han har på mange måter vært en stor skuffelse i Brann og Bergen. Så gjenstår det å se hvordan han blir i Vålerenga, men jeg har mine tvil til at han blir en markant skikkelse i Eliteserien, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Kan han passe bedre inn i måten Vålerenga spiller fotball på?

– Ja, det kan han nok, men samtidig er det knalltøff konkurranse på kantene i Vålerenga også. Vålerenga på sitt beste passer Vega godt, men det gjenstår å se hvor mange kamper Vålerenga kommer til å styre. Hjemme kommer de til å styre en del og de må sette ham opp i gode posisjoner. Han har ikke den helt store farten, så han er ingen fantastisk kontringsspiller. Jeg hadde ikke tatt bølgen om jeg var i Klanen, sier Jesper Mathisen.

Nå føyer Vega seg inn i rekken av spillere som har spilt for begge de to rivalene. I dagens Brann-stall finner vi Ruben Kristiansen og Henrik Kjelsrud Johansen som begge ble kjøpt fra Vålerenga.

I VIF-stallen er Bård Finne nå den eneste med fortid i Brann. Amin Nouri, som nylig ble lånt ut fra Oslo-klubben til belgiske Oostende, spilte også i Brann før han returnerte til VIF i 2018.​

Brann selger islending

​Torsdag ble det også klart at Brann selger Vidar Ari Jónsson til Sandefjord. Den islandske backen slo aldri til for fullt i Bergen. Han fikk 14 kamper i 2017-sesongen, men ble lånt ut til islandske FH i fjor.

– Vidar har hatt tøff konkurranse hos oss. Nå kommer han til en klubb der han sannsynligvis får regelmessig spilletid. Det vil være bra for ham, sier sportssjef Rune Soltvedt til brann.no.

24-åringen har for øvrig fire A-landskamper for Island.